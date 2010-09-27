Курс НБУ на 28.09.10
20:23, 27 вересня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 28.09.10100 USD - 791.3500 (27 вересня - 790.9400)100 EUR - 1066.5024 (27 вересня - 1060.8087)10 RUR - 2.5851 (27 вересня - 2.5557)Облікові курси банківських металів на 28.09.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-102737.01 (27 вересня-102664.01)961 XAG 10 Срібло-1704.57 (27 вересня-1688.66)962XPT10Платина-129781.40(27 вересня-130030.54)964XPD10Паладій-44078.20 (27 вересня-44134.45)
Офіційний курс НБУ на 28.09.10
100 USD - 791.3500 (27 вересня - 790.9400)
100 EUR - 1066.5024 (27 вересня - 1060.8087)
10 RUR - 2.5851 (27 вересня - 2.5557)
Облікові курси банківських металів на 28.09.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-102737.01 (27 вересня-102664.01)
961 XAG 10 Срібло-1704.57 (27 вересня-1688.66)
962XPT10Платина-129781.40(27 вересня-130030.54)
964XPD10Паладій-44078.20 (27 вересня-44134.45)
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