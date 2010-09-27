Курс НБУ на 28.09.10

20:23, 27 вересня 2010
Різне
0

Офіційний курс НБУ на 28.09.10100 USD - 791.3500 (27 вересня - 790.9400)100 EUR - 1066.5024 (27 вересня - 1060.8087)10 RUR - 2.5851 (27 вересня - 2.5557)Облікові курси банківських металів на 28.09.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-102737.01 (27 вересня-102664.01)961 XAG 10 Срібло-1704.57 (27 вересня-1688.66)962XPT10Платина-129781.40(27 вересня-130030.54)964XPD10Паладій-44078.20 (27 вересня-44134.45)

Офіційний курс НБУ на 28.09.10

100 USD - 791.3500 (27 вересня - 790.9400)

100 EUR - 1066.5024 (27 вересня - 1060.8087)

10 RUR - 2.5851 (27 вересня - 2.5557)

Облікові курси банківських металів на 28.09.10 за 10 тройських унцій (грн.)

959XAU10Золото-102737.01 (27 вересня-102664.01)

961 XAG 10 Срібло-1704.57 (27 вересня-1688.66)

962XPT10Платина-129781.40(27 вересня-130030.54)

964XPD10Паладій-44078.20 (27 вересня-44134.45)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter