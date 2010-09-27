Анонс на 28 вересня

* Конференція «Україна: Реформи, Конкурентоспроможність, Інвестиції», організована Фондом «Ефективне управління» у партнерстві з виданням «Financial Times». Конференція буде проходити у форматі активної дискусії спікерів та аудиторії і складається з трьох дискусійних секцій: Впровадження реформ щодо поліпшення ділового клімату України; Нові галузеві інвестиційні можливості; Інвестиційна привабливість регіонів України. Відкриють конференцію: директор Фонду Наталія Ізосімова та головний редактор Financial Times у Східній Європі Ніл Баклі. З вітальним словом виступить Прем`єр-міністр України Микола Азаров. У роботі конференції також візьмуть участь: Сергій Тігіпко, Ірина Акімова, Наталія Королевська, Борис Краснянський, Мартін Райзер, Борис Колесников, Девід Лі, Максим Тимченко, Ігор Мітюков, Владислав Каськів, Аветік Чалабян, Андрій Садовий, Олександр Вілкул, Дмитро Шимків, Кирило Дмитрієв і Ендрю Сворт.

* Відбудеться конференція «Удосконалення корпоративного управління в секторі малого та середнього бізнесу». Учасники: Микола Бурмака, член ДКЦПФР, Олександр Окунєв, директор Центру корпоративного управління Міжнародного інституту бізнесу, голова правління Професійної асоціації корпоративного управління, Олександр Семенов, головний редактор журналу «Акціонерне товариство: питання корпоративного управління», член Експертної ради з корпоративного управління Федеральної служби з фінансових ринків Росії та ін.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Можливі напрямки формування ефективної системи фінансування сектора приміських пасажирських перевезень "Укрзалізниці". Питання: Основні підсумки функціонування сектору приміських перевезень "Укрзалізниці" за 8 місяців 2010 року; Впровадження Міністерством освіти електронного студентського квитка - "перша ластівка" у побудові системи персоніфікації пільг в Україні; Ставлення пасажирів приміського сполучення до тарифної політики "Укрзалізниці". Результати соціологічного опитування. Запрошені: перший заступник начальника Головного управління приміських пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Гудков, директор ЗАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» Юрій Єсаулов; керівник аналітичної групи Консорціуму «МКГ» Дмитро Підтуркін; начальник відділу тарифів Головного управління приміських пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олег Боков (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 044-585-30-15, 067-697-89-57.

* Федерація профспілок України проведе круглий стіл на тему: "Податковий кодекс України: союзник чи ворог для праці і капіталу?". Питання: Соціально-орієнтованоа податкова реформа: міф чи реальність?; Вгору або вниз: чи слід очікувати від проекту Податкового кодексу зростання добробуту громадян?; Проект Податкового кодексу: бочка меду або ложка дьогтю для платників податків?; Чи буде "похований" неоподатковуваний мінімум доходів громадян?; Хто більше: чи будуть багаті платити більше бідних?

* Прес-конференція голови Державного комітету ветеринарної медицини України І.Бісюка на тему: «Заходи госсветслужби з профілактики та ліквідації зоонозів (в т.ч. сказу)». У роботі також візьмуть участь: директор ГНКІБШМ В.Ушкалов, ген.директор ТОВ «УКРВЕТПРОМПОСТАЧ» В.Солодчук.

* Прес-конференція на тему: «Чи підвищаться ціни на бензин? Прогнози експертів». Учасники: аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко та директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Microsoft ® Dynamics CRM 2011 як чинник «природного відбору» на українському ринку систем управління бізнесом». Організатор - ДП «Е-Консалтинг», золотий партнер корпорації Microsoft ®. Питання: Сфера застосування CRM-систем. У чому їх користь для бізнесу? Перспективи розвитку платформи Microsoft ® Dynamics CRM в Україні; Можливості застосування нового програмного продукту для малого, середнього та великого бізнесу; Популярно про технології: в чому різниця між системами CRM і XRM?; Динаміка і основні показники ринку CRM-і ХRM-систем України. Учасники: Андрій Безгубенко, президент компанії «Е-Консалтинг», генеральний конструктор Microsoft ® Dynamics CRM; Михайло Куценко, керівник напряму Dynamics компанії «Майкрософт Україна»; Марк Карелов, IТ-директор Групи компаній "АІС" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 379-29-26, 379-29-27, events@publicity.com.ua до 16-00 27 вересня. Для внесення до списку акредитації необхідно повідомити ПІБ представників.

* Під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться розширене засідання Комітету з економічних реформ.

* Прес-конференція керівництва Всеукраїнської асоціації приватних інвесторів житлово-комунального господарства, присвячена проекту Закону України № 7115 «Про внесення змін до деяких законів України про розрахунки за природний газ та електричну енергію», зареєстрованому у ВРУ 9 вересня в 2010 р . В роботі візьмуть участь президент вачі ЖКГ Сергій Бульбас і віце-президент з правових питань Олександр Чернявський.

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