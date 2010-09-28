Медведєв звільнив Лужкова "у зв'язку з втратою довіри Президента РФ"
09:26, 28 вересня 2010Різне
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Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав Указ «Про дострокове припинення повноважень мера Москви».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.
«Звільнити ЛУЖКОВА Юрія Михайловича з посади мера Москви у зв`язку з втратою довіри Президента Російської Федерації», - зазначається в указі.
Д.МЕДВЕДЄВ призначив Володимира РЄСІНА тимчасово виконуючим обов`язки мера Москви на період до вступу на посаду особи, наділеної повноваженнями мера Москви.
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