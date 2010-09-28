Медведєв звільнив Лужкова "у зв'язку з втратою довіри Президента РФ"

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав Указ «Про дострокове припинення повноважень мера Москви».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

«Звільнити ЛУЖКОВА Юрія Михайловича з посади мера Москви у зв`язку з втратою довіри Президента Російської Федерації», - зазначається в указі.

Д.МЕДВЕДЄВ призначив Володимира РЄСІНА тимчасово виконуючим обов`язки мера Москви на період до вступу на посаду особи, наділеної повноваженнями мера Москви.