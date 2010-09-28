Ештон назвала Україну країною, що вже не прагне у Євросоюз

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН вважає, що Україна вже не прагне до Європейського Союзу.

Як повідомив УНІАН аспірант факультету слов’янських мов і літератури Гарвардського університету (США) Олег КОЦЮБА, про це К.ЕШТОН заявила під час візиту до Гарвардського університету 27 вересня.

У своїй промові на тему "Європейський Союз: Назустріч глобальним викликам", шеф європейської дипломатії заявила, що бачить Україну в ряді країн, які, не бажаючи вступити до Євросоюзу, прагнуть набути європейської ідентичності.

Вона зауважила, що крім дев`яти країн, що прагнуть набути членства у ЄС, є також інші країни, "котрі, не бажаючи бути частиною ЄС, хочуть набути європейської ідентичності, відчути себе частиною цього великого проекту, найзначнішим прикладом чого є Україна".

На уточнююче запитання про перспективи українського членства у Євросоюзі К.ЕШТОН заявила, що "Україна не бачить себе у ЄС, а бачить себе як європейську ідентичність".

Верховний представник ЄС також наголосила, що Україна змушена маневрувати між своїми відносинами із Заходом та Росією, і привітала зусилля нового керівництва України щодо зближення з Росією та розвитку відносин з цим сусідом.

Разом з тим, вона підкреслила, що ЄС суттєво зацікавлений в Україні, розвитку економічних відносин з нею: пріоритетом для Євросоюзу є убезпечення постачання енергоресурсів через Україну та підвищення ефективності управління магістральними газопроводами. Відповідно, ЄС вітає зусилля українського керівництва у цьому напрямку, а поглиблення відносин з Росією Євросоюзу бачить саме у цьому контексті.

К.ЕШТОН також відмовилася коментувати сучасну ситуацію в Україні зі свободою преси та слова за президентства Віктора ЯНУКОВИЧА.