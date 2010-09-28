Польща планує законодавчо закріпити спрощене працевлаштування громадян України

Влада Польщі планує з наступного року зробити законодавчо закріпити можливість спрощеного працевлаштування для громадян України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник директора управління у справах іноземців Прикордонної служби Польщі Анджей ЯКУБАШЕК.

«Політичне рішення прийнято. Залишається виписати відповідне розпорядження», - сказав представник Прикордонної служби, яка спільно з інспекціями праці контролює легальність працевлаштування іноземців у Польщі.

За словами А.ЯКУБАШЕКА, влада Польщі навряд чи у новому документі передбачить подальшу лібералізацію системи спрощеного працевлаштування для українців та громадян інших держав, які мають право працювати без офіційних дозволів. За його словами, це пов’язано у першу чергу зі зростанням рівня безробіття у Польщі, яке становить понад 11%.

А.ЯКУБАШЕК також відзначив зменшення зловживань спрощеною системою працевлаштування у Польщі, яку іноземці нерідко використовували для отримання візи, а далі намагалися нелегально виїхати в інші держави Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, Польща з липня 2007 року дозволила громадянам України, РФ та Білорусі працювати у Польщі без офіційного дозволу, а лише за зареєстрованою заявкою працедавця, упродовж шести місяців на рік.

Можливість спрощеного працевлаштування була запроваджена у формі експерименту до 2010 року, але торік Польща продовжила експеримент ще й на поточний рік і включили до нього громадян Молдови і Грузії.

З моменту запровадження системи до кінця минулого року українці отримали 320 тисяч заявок на роботу, що становить понад 90% усіх зареєстрованих.