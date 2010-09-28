Експерт: Україна має знизити амбіційність завдань щодо створення зони вільної торгівлі з ЄС

Україні доцільно було б знизити амбіційність завдань при веденні переговорів з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ).

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив генеральний директор Центру міжнародних та порівняльних досліджень Анатолій ОРЕЛ під час засідання круглого столу “Відносини України – Європейський Союз: виклики сьогодення”, що відбулось сьогодні у Києві.

Коментуючи заяви деяких політиків та експертів стосовно загальмування чи заведення у глухий кут переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, А.ОРЕЛ наголосив на відповідальності керівництва держави за максимальний захист інтересів громадян.

“Відкрити ринки для іноземних товарів і нічого не отримати на заміну - це не наш шлях...”, - зазначив експерт.

З метою виходу із глухого кута А.ОРЕЛ запропонував два варіанти.

“Перший – знизити амбіційність завдань... Можливо, понизити планку очікувань і виділяти з усієї тематики переговорів лише ті галузі, де досягнення компромісу є реальним”.

Інший варіант, який пропонує експерт, - взагалі відмовитися від намірів створити зону вільної торгівлі з ЄС. “Почекати певний час, доки українська економіка вийде на новий рівень розвитку, зміцниться і буде спроможною до ЗВТ з ЄС із мінімумом втрат”, - сказав А.ОРЕЛ.

У свою чергу, керівник Центру спільних дій Олег РИБАЧУК зазначив, що на сьогодні такі сигнали виходять від “пропагандистської машини влади, яка зараз змінила риторику, коли прозвучала чергова заява із Брюсселю, що Угода про асоціацію Україна-ЄС на саміті 22 листопада підписана не буде”.

“І, очевидно, вже треба якось реагувати, знижувати очікування, хоча ще місяць тому більшість владних голосів говорили про найбільшу вірогідність підписання цієї угоди саме на цьому саміті”, - сказав О.РИБАЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого 2008 року Україна та Євросоюз розпочали переговори про створення зони вільної торгівлі, що має стати складовою новою Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

8 липня 2010 року джерело в Єврокомісії повідомило УНІАН, що ЄК розраховує, що переговори з Україною про створення ЗВТ триватимуть ще рік.