Звільнення Лужкова не вплине на стосунки Севастополя з Москвою - Саратов

Звільнення Юрія ЛУЖКОВА з посади мера Москви не вплине на стосунки Севастополя і столиці Росії.

Про це заявив голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН, чи вплине відставка Ю. ЛУЖКОВА на стосунки між двома містами.

За словами В. САРАТОВА, питання звільнення Ю. ЛУЖКОВА з посади мера Москви є внутрішньою справою Росії.

"З містом Москвою ми дружили, і дружитимемо. А що вирішує Президент Росії - він переді мною не звітує", - додав В. САРАТОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 вересня, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав Указ "Про дострокове припинення повноважень мера Москви".

"Звільнити ЛУЖКОВА Юрія Михайловича з посади мера Москви у зв'язку з втратою довіри Президента Російській Федерації", - сказано в указі.

Д. МЕДВЕДЄВ призначив Володимира РЕСІНА тимчасово виконувачем обов'язків мера Москви на період до вступу на посаду особи, наділеного повноваженнями мера Москви.