Громадські організації: в Україні стає менше можливості отримувати всебічну інформацію

В Україні спостерігається загрозлива тенденція до зменшення можливостей громадян отримувати усебічну інформацію.

Про це член адміністративної групи веб-сайту "Майдан" Михайло СВИСТОВИЧ заявив на прес-конференції в УНІАН.

Він зазначив, що за нової влади, "тобто після приходу до влади Віктора ЯНУКОВИЧА", є проблема не лише з оприлюдненням виданих органами влади актів, але і зі свободою слова, з можливістю журналістів "доносити до людей усебічну інформацію".

"Уперше за останні 5 років міжнародні організації, зокрема, "Репортери без кордонів" констатують ескалацію порушень свободи слова з боку органів державної влади", - сказав М. СВИСТОВИЧ.

За його словами, відбирають "частоти у неугодних телеканалів", "стали звичним побиття журналістів, перешкоджання журналістської діяльності, коли журналістам не дають можливості виконувати свої обов'язки".

М. СВИСТОВИЧ нагадав, що нещодавно в Херсоні побили журналіста місцевої газети "Вільний вибір" Дементія БІЛОГО тільки за те, що він "під час звіту мера поставив незручне питання : "Чому на звіт не пускають журналістів"?

М. СВИСТОВИЧ також називає "дивною" цікавість співробітників СБУ до діяльності директора Інституту масової інформації Вікторії СЮМАР.

Він також назвав "маразматиками" спроби заборонити проведення фестивалю Гайдамака.UA, який пройшов 24-26 вересня в Ірпені Київської області.

М. СВИСТОВИЧ також наголосив, що дивними є дії СБУ до директора Національного музею меморіалу "Тюрма на Лонцького" Руслана ЗАБІЛОГО, якого 8 вересня затримали в Києві працівники СБУ. Його звинуватили в тому, що він нібито хотів передати третім особам матеріали, що представляють державну таємницю. Член адмінгрупи веб-сайту "Майдан" вважає, що в цьому випадку ні про які таємниці не йдеться, адже українці мають право знати свою історію. Він сказав, що влада хоче обмежити це право, позбавити українців історичної пам'яті.

Крім того, М. СВИСТОВИЧ повідомив, що "зараз закривають Науковий центр історичних студій Волині". Він розповів, що завдяки роботі істориків цього центру з великої кількості людей, репресованих в 1939-1941 роках, був знятий ярлик "ворог народу".

"Це абсурд, звичайно, коли державною таємницею оголошують історичні документи, які ніяк не можуть загрожувати безпеці держави", - переконаний він.