Митницю очікують реформи - кодифікація законодавства
17:58, 28 вересня 2010Різне
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Уряд розглядає можливість реформувати митницю.
Як повідомили УНІАН в прес-службі партії "Сильна Україна", про це віце-прем'єр-міністр, лідер партії Сергій ТІГІПКО заявив в ефірі одного з телеканалів.
За його словами, уряд планує приступити до кодифікування митного законодавства відразу після прийняття Верховною Радою Податкового кодексу.
За прогнозами С. ТІГІПКА, це станеться у найближчі 3-4 тижні.
Як повідомляв УНІАН, за прогнозами С. ТІГІПКА, Податковий кодекс Верховна Рада України прийме у жовтні поточного року.
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