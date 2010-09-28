Митницю очікують реформи - кодифікація законодавства

Уряд розглядає можливість реформувати митницю.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії "Сильна Україна", про це віце-прем'єр-міністр, лідер партії Сергій ТІГІПКО заявив в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, уряд планує приступити до кодифікування митного законодавства відразу після прийняття Верховною Радою Податкового кодексу.

За прогнозами С. ТІГІПКА, це станеться у найближчі 3-4 тижні.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами С. ТІГІПКА, Податковий кодекс Верховна Рада України прийме у жовтні поточного року.