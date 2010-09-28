ГОЛОВНЕ за 28 вересня

Основні події другої половини сьогоднішнього дня



Фінанси



Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ констатує, що в Україні з одного мільярда бюджетних коштів через корупційні механізми розкрадаються 200 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму виступі під час засідання Комітету з економічних реформ, яке проходить сьогодні в Києві.

"Ми нещодавно з прем`єр-міністром говорили, як корупція впливає на ВВП. З мільярда, скільки, Микола Янович - 200 млн. вкрали - це наскільки менше ВВП"?, - запитав Президент у прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

"Ну, думаю, 2% ", - відповів голова уряду.

Тому, підкреслив Президент, "ВВП ніколи не буде в країні, де процвітає корупція".

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Рівень державного боргу України до кінця року може досягти 41-42% валового внутрішнього продукту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України з економічних питань Сергій ТІГІПКО сьогодні журналістам під час конференції «Україна: реформи, конкурентоспроможність, інвестиції».

«До кризи уряд дотримувався зваженого і непоганого підходу до бюджетної політики. Наш зовнішній борг був 12% до ВВП, за час кризи ця цифра практично потроїлася. Ми вимушені були запозичувати кошти, і до кінця цього року ця цифра може становити близько 41-42% до ВВП», - сказав С.ТІГІПКО.

Водночас він зазначив, що зусилля, які докладає уряд для скорочення дефіциту Державного бюджету, свідчать про те, що уряд має намір узяти ситуацію з державним боргом під контроль.

Він також зазначив, що це досить непросте завдання.

Також у бесіді з журналістами С.ТІГІПКО повідомив, що найближчим часом Україна може відновити переговори про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

«Я впевнений, що найближчим часом ми запропонуємо європейцям практично розблокування переговорів про зону вільної торгівлі, яка входить в угоду про асоціацію, і вже є такі пропозиції, хоча впевнений, що такі дискусії будуть нелегкими, тому що ми теж не хочемо відкривати ринок в односторонньому порядку.

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В Україні планується скасувати обмеження для відкриття громадянами банківських рахунків за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час конференції «Україна: реформи, конкурентоспроможність, інвестиції».

«Може, хтось не пам`ятає, але наші громадяни і наші підприємства не мали права відкривати свої валютні рахунки за кордоном. Та й зараз, на превеликий жаль, у нас діють обмеження, пов`язані з тим, що необхідно мати ліцензію Національного банку. Ми скасуємо, безумовно, останнє таке в цьому плані обмеження», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що відповідний законопроект вже розроблено, і висловив упевненість, що документ буде ухвалено у Верховній Раді.

Водночас, як повідомив на брифінгу віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ, відповідний закон, «так званий про конвертацію гривні», вже в парламенті, і згідно з документом, фізичні особи зможуть відкривати рахунки в закордонних банках, лише повідомляючи про це податкову адміністрацію.

«Закон складається з двох складових. Рахунки можна відкривати в західних банках, просто надіславши повідомлення до податкової адміністрації – без будь-яких ліцензій. А друга частина закону фактично і приводить гривню до вільної конвертації», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Валютний ринок



Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9320/7,9440 грн./дол., до 12:00 ціни підвищилися до 7,9385/7,9450 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9415/7,9490 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 12:45 Національний банк України оголосив про вихід на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,91/7,94 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2590/0,2594 грн./рубль до 12:00 ціни піднялися до 0,2592/0,2596 грн./рубль. До закриття ціни досягли рівня 0,2597/0,2599 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і склав 30,5970 рублів за долар (- 0,0153).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3394/1,3396 дол./євро, а до 15:00 виросли - 1,3466/1,3468 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6255/10,6440 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,6535/10,6645 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли максимуму - 10,7090/10,7215 грн./євро.

Міжнародні відносини



Звільнення Юрія ЛУЖКОВА з посади мера Москви не вплине на стосунки Севастополя і столиці Росії.

Про це заявив голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН, чи вплине відставка Ю. ЛУЖКОВА на стосунки між двома містами.

За словами В. САРАТОВА, питання звільнення Ю. ЛУЖКОВА з посади мера Москви є внутрішньою справою Росії.

"З містом Москвою ми дружили, і дружитимемо. А що вирішує Президент Росії - він переді мною не звітує", - додав В. САРАТОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 вересня, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав Указ "Про дострокове припинення повноважень мера Москви".

"Звільнити ЛУЖКОВА Юрія Михайловича з посади мера Москви у зв'язку з втратою довіри Президента Російській Федерації", - сказано в указі.

Д. МЕДВЕДЄВ призначив Володимира РЕСІНА тимчасово виконувачем обов'язків мера Москви на період до вступу на посаду особи, наділеного повноваженнями мера Москви.

Приватизація



Державний пакет акцій ВАТ "Укртелеком" у розмірі 92,79% статутного фонду буде виставлений на конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону.

Про це сказано в оприлюдненому на урядовому сайті розпорядженні Кабінету міністрів України № 1884-р від 27 вересня 2010 р.

Як зазначено у розпорядженні, Кабінет міністрів також анулював своє попереднє розпорядження № 828 від 17 липня 2009 р., відповідно до якого управління корпоративними правами держави в "Укртелекомі" було покладене на Міністерство транспорту і зв'язку.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні, 28 вересня, заявив журналістам, що "відповідно до законодавства розроблений графік (приватизації - УНІАН)". "Ми розраховуємо, що до кінця року ця приватизація відбудеться", - додав він.

Голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО 1 вересня повідомив журналістам, що початкова вартість держпакету акцій "Укртелекому", що приватизовується, може скласти близько 12 млрд. грн.

При цьому, за його словами, капіталізація пакету акцій цього комунікаційного підприємства, що знаходиться в держвласності, на той момент складала 10 млрд. 400 млн. грн.

Довідка УНІАН. Компанія "Укртелеком" - монополіст на ринку зв'язку, число абонентів місцевого телефонного зв'язку складає понад 10,3 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв'язку (під ТМ Utel) та ін.

Дохід компанії у 2009 році склав 8,4 млрд. грн., збитки компанії - 456,4 млн. грн.

Соцполітика

Середня заробітна плата по Україні у серпні 2010 року скоротилася на 87 грн. порівняно з липнем, а порівняно з початком року - збільшилася на 364 грн. і на 1 вересня 2010 року склала 2280 грн.

Як повідомили УНІАН в Державному комітеті статистики України, це дані щодо підприємств та їх окремих підрозділів з кількістю найнятих робітників 10 і більше осіб.

За інформацією Держкомстату, у Києві середня заробітна плата у серпні порівняно з липнем скоротилася на 149 грн. - до 3431 грн. (з початку року - виросла на 462 грн.), по Київській області - скоротилася на 30 грн., до 2370 грн. (з початку року - виросла на 463 грн.), по Донецькій області - скоротилася на 10 грн., до 2612 грн. (з початку року - виросла на 429 грн.), по Дніпропетровській області - скоротилася на 169 грн., до 2415 грн. (з початку року - виросла на 392 грн.).

Найнижчий рівень середньої заробітної плати за підсумками серпня зафіксований у Тернопільській (1708 грн.) і Волинській (1730 грн.) областях.

Середньомісячна зарплата в Україні у січні-серпні збільшилася на 311 грн. порівняно з аналогічним періодом 2009 року і на 1 вересня склала 2160 грн.

Нагадаємо, на 1 серпня рівень середньомісячної зарплати по Україні складав 2144 грн.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату середньомісячна заробітна плата в Україні за підсумками 2009 року склала 1906 грн. на одного штатного працівника.

Авіабудування



Україна в 2011 році планує побудувати 12 літаків «Ан» і в подальші роки збільшувати їх виробництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час конференції «Україна: реформи, конкурентоспроможність, інвестиції».

«Авіабудівний комплекс за останні роки виробляв, у кращому разі, 5-6 літаків на рік. Наступного року ми плануємо зробити 12 літаків», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що для того щоб авіабудівні підприємства України вийшли на рівень рентабельності, необхідно виробляти літаки в кількості 150-200 на рік.

«Чи під силу це українському авіаційному комплексу? Звичайно, під силу», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він висловив упевненість, що літаки українського виробництва будуть затребувані на ринку.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» в липні 2009 року, і в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова було засноване в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

Будівництво - Євро-2012



У понеділок, 27 вересня, почався офіційний візит в Україну великої групи експертів УЄФА, яка прибула для огляду арен Львова, Харкова, Києва та Донецька.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Місцевого організаційного комітету Євро- 2012, це перший з серії візитів, упродовж яких керівники різних департаментів УЄФА і МОК Євро- 2012 інспектуватимуть місця проведення заходів майбутнього турніру за своїми напрямами.

"Експерти з проведення заходів, з логістики, акредитації, забезпечення телетрансляції, безпеки і інших галузей знайомляться зі специфікою кожної арени, щоб забезпечити досконалу функціональність цілого комплексу технічних зон і прилеглих територій під час проведення матчів європершості", - пояснив керівник МОК Євро- 2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ. За його словами, для проведення таких детальних оглядів арен у 2011-2012 роках буде відведено щомісячно по одному дню, щоб до проведення матчів фінальної частини європершості ні на одній з них не було невирішених технічних питань, питань безпеки або інших питань.

У цілому цього тижня в Україні перебувають близько 30 експертів УЄФА. Паралельно з інспекцією українських арен делегація на чолі з менеджером з питань організації заходів УЄФА огляне об`єкти проведення фінального жеребкування.

До кінця тижня в Україну також прибуде директор департаменту зі стадіонів і безпеки Марк ТІММЕР.

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На Національному спортивному комплексі «Олімпійський» завершено перший етап будівельних робіт.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, сьогодні віце-прем’єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ взяв участь в монтажі останньої, 80-ї колони для підтримки покриття над трибунами на ННС «Олімпійський».

«Я хочу вас привітати, особливо будівельників, із завершенням першого і дуже важливого етапу», - наголосив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Віце-прем’єр нагадав, що у березні цього року брав участь у монтажі першої колони, а вже сьогодні, засвідчивши установку 80-ї колони, можна стверджувати, що «усі обіцянки будівельників виконані».

Відповідаючи на запитання журналістів про свої відчуття, Б.КОЛЕСНІКОВ сказав, що відчуває те, що “ми вже з чимось впоралися”. “Тобто будівельники справилися, ми лише намагалися не заважати і фінансувати. Ми разом впоралися», - додав віце-прем’єр-міністр.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, на наступний рік заплановано більше приємних і довгоочікуваних відкриттів, зокрема, нових аеропортів, стадіонів: «Наступного року буде більше приємних подій. Тому будемо йти за графіком».

Віце-прем’єр нагадав, що під час чемпіонату в Україні відбудеться 16 матчів, у тому числі два чвертьфінали, півфінал і фінал, а у Польщі – 15 матчів.

Водночас Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив журналістам, що сьогодні ведуться переговори щодо закупівлі шести нових швидкісних електропотягів до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. За його словами, ці потяги будуть денними і, відповідно, відстань між Львовом та Києвом можна буде подолати приблизно за три години, а між Києвом і Донецьком – приблизько за 5-6 годин. «Укрзалізниця розробить усі відповідні маршрути, головне, щоб нам встигли їх поставити», - додав він.

(УНІАН)