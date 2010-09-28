Курс НБУ на 29.09.10.

Офіційний курс НБУ на 29.09.10 100 USD – 791.3500 (28 вересня – 791.3500) 100 EUR – 1065.1571 (28 вересня – 1066.5024) 10 RUR – 2.5860 (28 вересня – 2.5851) Облікові курси банківських металів на 29.09.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-102005.02 (28 вересня-102737.01) 961 XAG 10 Срібло-1674.89 (28 вересня-1704.57) 962 XPT 10 Платина-127565.62 (28 вересня-129781.40) 964 XPD 10 Паладій-42970.31 (28 вересня-44078.20)

Офіційний курс НБУ на 29.09.10 100 USD – 791.3500 (28 вересня – 791.3500) 100 EUR – 1065.1571 (28 вересня – 1066.5024) 10 RUR – 2.5860 (28 вересня – 2.5851) Облікові курси банківських металів на 29.09.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-102005.02 (28 вересня-102737.01) 961 XAG 10 Срібло-1674.89 (28 вересня-1704.57) 962 XPT 10 Платина-127565.62 (28 вересня-129781.40) 964 XPD 10 Паладій-42970.31 (28 вересня-44078.20)

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