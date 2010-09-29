Анонс на 29 вересня

29.09.2010 Засідання Кабінету Міністрів України Прес-конференція: "Підсумки діяльності банківської системи України за вісім місяців 2010 року" Прес-конференція міністра аграрної політики України за підсумками робочого візиту до США

* ВідбудетьсязасіданняКабінетуМіністрівУкраїни.



* УАнтимонопольномукомітетіУкраїнивідбудетьсязасідання, присвяченевирішеннюпитаннязабезпеченнямобільнимиоператорамиекономічнообгрунтованоївартостіпослугзроумінгу. ЗапланованаучастьпредставниківМінтрансзв'язку, НКРP, ЗАТ"КиївстарДж.Эс. Ем"., ПрАО"Українськиймобільнийзв'язок", ТОВ"Астеліт", ТОВ"голдентелеком", ЗАТ"Українськірадіосистеми", ВАТ"Укртелеком", ТОВ"Інтернаціональнікомунікації", ПрАО"ТелесистемиУкраїни"іУкраїнськоїасоціаціїоператорівзв'язку"Телас".



* 11-30 -ВУНІАНвідбудетьсяпрес-конференція, присвяченаКонференції"THESAUDIINVESTORWINDOW 2010", якавідбудеться 8-9 грудня 2010 рокувм.Ер-Ріяд, СаудівськаАравія. Організаторомпрес-конференціїіофіційнимпартнеромзаходувУкраїнівиступаєкомпаніяUDCHolding. Основнаметапрес-конференції-інформуванняпроконференцію"THESAUDIINVESTORWINDOW 2010"іпроосновніможливостівідносноспівпраціз арабськимиінвесторамидляукраїнськихкомпаній. УроботівізьмеучастьЛеонідБогданов, генеральнийдиректорUDCHolding. Почеснігостіпрес-конференції-представникиПосольстваСаудівськоїАравіївУкраїні (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстраціянамісцізаредакційнимипосвідченнями.



* Прес-конференціянатему: "ПідсумкидіяльностібанківськоїсистемиУкраїнизавісіммісяців 2010 року". Теми: Підсумкироботикомерційнихбанківза 8 місяців; Дискримінаційнаполітикавідносномалихісередніхбанків; ВикликибанківськійсистемівпроектіПодатковогокодексуУкраїни. УроботівізьмеучастьОлександрСугоняко, президентАсоціаціїукраїнськихбанків.



* УМіністерствіаграрноїполітикиУкраїнивідбудетьсяпрес-конференціяміністрааграрноїполітикиУкраїниМиколиПрисяжнюказапідсумкамиробочоговізитудо США.

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