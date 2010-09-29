Уряд Москви пішов у відставку

Уряд Москви в середу, 29 вересня, був відправлений у відставку. Це відбулося відповідно до московського закону "Про уряд Москви", згідно з яким наступного дня після усунення мера з посади указом Президента Росії має відбутися відставка всієї міської адміністрації, повідомляє k2kapital.

Раніше стало відомо, що вранці в середу, 29 вересня, Юрій Лужков, відправлений 28 вересня у відставку з поста московського мера, приїхав в мерію збирати речі.

Перші кандидатури на пост мера будуть представлені наступного тижня.

Перші три кандидатури на пост мера Москви можуть бути представлені наступного тижня, повідомила секретар політради московського міського відділення партії «Єдина Росія» Олена Паніна, повідомляє РИА Новости.

«Перші варіанти можуть бути представлені наступного тижня. Про конкретні імена говорити рано», – сказала вона.