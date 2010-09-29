Янукович знову запевнив, що завжди буде захищати інтереси України
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ще раз запевнив, що завжди захищатиме національні інтереси України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні в Донецьку, виступаючи на III Міжнародному інвестиційному саміті DID "Державно-приватне партнерство в контексті нової економічної політики України".
"Я завжди захищатиму інтереси України і українського народу", - запевнив Президент. Він зазначив, що "Україна за 19 років незалежності втомилася від політичної боротьби, Україна не реформована і те, що сьогодні ми маємо, це не завдяки владі, а, швидше, всупереч". За словами В. ЯНУКОВИЧА, усі ці роки в Україні "суспільство виживало, а політики продовжували вести боротьбу". Але сьогодні, підкреслив Президент, "уперше в країні є стабільність", більшість в парламенті, уряд і Президент "працюють як єдиний механізм". Тому В. ЯНУКОВИЧ переконаний, що ту віру у владу, яку втратив народ, можна і треба сьогодні відновити. "Наше сьогодні завдання - переконати народ і світову спільноту у тому, що Україна здатна будувати нормальну економічну політику", - сказав Президент. Проте, він ще раз нагадав, що "передусім усе починається з порядку на території нашої країни, тому ми з вами повинні навести лад".
В. ЯНУКОВИЧ сказав, що кроки держави з будівництва нової економічної політики повинні завжди мати позитивний результат, спрямований на підняття життєвого рівня народу. За його словами, тут потрібно об'єднати зусилля бізнесу і влади. Президент запевнив, що він завжди працюватиме в цьому напрямі і захищатиме національні інтереси країни.