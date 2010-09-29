Янукович стверджує, що нова влада забезпечила стабільність для розвитку бізнесу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ стверджує, що нова влада забезпечила політичну та економічну стабільність в Україні для розвитку бізнесу.

Про це він заявив у своєму заключному слові на першому засіданні III Міжнародного інвестиційного саміту Donbass Investment Destination «Державно-приватне партнерство у контексті нової економічної політики України», повідомили УНІАН в прес-службі глави держави.

Президент підкреслив, що на цій зустрічі було обговорено досить широкий спектр проблем такого партнерства, і незважаючи на масштабність, на складність існуючих завдань, вважає, що вони цілком здійсненні. Глава держави відзначив, що сьогодні є інтерес усіх зацікавлених сторін до розвитку продуктивного партнерства держави і бізнесу. “На цьому етапі найбільше виграють країна та народ, а програють чиновники, тому що корупція ставатиме всі менше й менше”, – впевнений В.ЯНУКОВИЧ.

Президент наголосив, що механізм партнерства держави й бізнесу може стати дієвим інструментом для розвитку економіки України за умови злагодженої, дружної роботи всіх гілок влади і приватного капіталу. За його словами, державна політика сьогодні спрямована на забезпечення дотримання правил ведення бізнесу, створення умов для максимальної реалізації потенціалу національного капіталу.

“Ми розуміємо, що для бізнесу в першу чергу необхідна політична та економічна стабільність. Сьогодні я з упевненістю можу говорити про забезпечення в Україні цих умов”, – заявив Глава держави.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, важливим стимулом економічного розвитку стало поновлення співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Ще одним практичним кроком на шляху партнерства держави і бізнесу він назвав прийнятий Закон України, який визначив правову основу таких відносин. Президент запевнив, що держава продовжуватиме йти шляхом реформ, де значне місце відведено вдосконаленню законодавства для формування сприятливого підприємницького клімату.

Президент нагадав, що вніс на розгляд парламенту як невідкладні проекти законів України, які визначають принципи здійснення ринкового нагляду й контролю продукції, а також передбачають скасування ліцензування понад 35% видів господарської діяльності.

Найближчим часом, за словами В.ЯНУКОВИЧА, до парламенту будуть внесені законопроекти щодо скасування обов`язкової стандартизації і сертифікації, забезпечення безпеки продукції, встановлення адміністративної відповідальності за порушення законодавства в сфері підприємництва, упорядкування адміністративних послуг. На черзі - впровадження для підприємців системи електронної реєстрації, подання звітності тощо.

“У нас в Україні буде все менше місця для корупції. Ми докладатимемо до цього усіх зусиль”, – підкреслив він.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив, що антикорупційне законодавство України буде приведено до міжнародних стандартів. За його словами, найближчими днями буде розглянуто й затверджено концепцію антикорупційного законодавства, а перші антикорупційні закони будуть внесені на розгляд парламенту вже у жовтні. Безумовно, зазначив Президент, у прийнятті цього законодавства буде певна етапність, але воно прийматиметься та імплементуватиметься в обов’язковому порядку. “Безумовно, все це – непрості завдання, але я впевнений, що спільними зусиллями держави й приватного капіталу вони будуть вирішені”, – наголосив Глава держави.