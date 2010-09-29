Головне на 29 вересня

Національний банк України вважає високим рівень обсягу банківського кредитування у співставленні із внутрішнім валовим продуктом (ВВП) країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив вчора журналістам голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

«На сьогодні 863,8 млрд. грн. кредитів видали банки, а це – понад 80% ВВП, а активи банків (їх вкладення у цінні папери підприємств, облігації уряду тощо) - 915 млрд. грн, а це вже – до 87% ВВП», - сказав В.СТЕЛЬМАХ, зазначивши при цьому, що такі показники є доволі високими у порівнянні не тільки з країнами колишнього СРСР, але і з європейськими країнами.

Голова НБУ також погоджується із низькими темпами видачі нових кредитів, і однією з причин такої ситуації називає рішення, ухвалені на законодавчому рівні у кризові 2008-2009 роки.

Крім того, для розвитку кредитів на капітальні вкладення Нацбанк ініціює надання податкових пільг тим підприємствам, які почали свою діяльність за рахунок кредитів комерційних банків і виробляють імпортозаміщуючу продукцію. В.СТЕЛЬМАХ вважає, що такому товаровиробнику необхідно надати пільги зі сплати податку на прибуток, а його податок на додану вартість необхідно направляти на погашення кредитів. Голова НБУ пояснив, що економічну вигоду для держави від такої схеми він бачить у створенні нових робочих місць, у сплаті заробітної плати і податків з неї, у відрахуваннях до Пенсійного фонду, а також у податках, які будуть сплачувати підприємства торгівлі після збуту виробленої продукції.

Володимир СТЕЛЬМАХ вважає, що при оподаткуванні доходів фізичних осіб від депозитів необхідно компенсувати інфляційне знецінення грошей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам вчора у Києві.

«Ми не проти оподаткування доходів від депозитів. Але що ми кажемо: ви отримали зарплату і сплатили податок. Ви поклали гроші на депозит, але ми повинні зберегти вартість цих грошей. Наприклад, поклали 1 тис. грн. Ми кажемо: інфляція 10% - це ваше, а що більше того – те обкладати податком. Навіть можна все обкладати податком, не тільки 200 тис. грн», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

На його думку, існує загроза того, що ті гроші, які громадяни планували покласти на депозит, унаслідок введення оподаткування можуть піти на товарний ринок, що, своєю чергою, може створити додатковий інфляційний тиск.

Серед іншого, голова Нацбанку зазначив, що він не проти скасувати отримання ліцензії для відкриття громадянами України банківських рахунків за кордоном, але при цьому вважає за необхідне запровадити заявний характер таких дій.

Індекс реальної зарплати в Україні у серпні 2010 року знизився на 4,8%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

У січні-серпні поточного року індекс зріс на 9,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найбільше зростання індекс реальної зарплати у січні-серпні цього року зафіксувано у Рівненській (14,2%), Волинській (13,5%) і Полтавській (13,3%) областях, найнижчий – у Києві (4%), Севастополі (6,4%) і Харьківській області (7,2%).

Кіровський районний суд Волгограда (Росія) своєю ухвалою задовольнив клопотання прокуратури Волгоградської області про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту і екстрадиції в Україну колишнього головного бухгалтера НАК «Нафтогаз України» Марії КУШНІР.

Про це сказано в повідомленні прокуратури Волгоградської області, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, громадянку України М.КУШНІР було затримано у вересні 2010 року співробітниками Управління ФСБ Росії по Волгоградській області на території Кіровського району Волгограда.

Як випливає з матеріалів, представлених правоохоронними органами України, М.КУШНІР була виконуючою обов`язки директора департаменту бухгалтерського обліку і звітності – головного бухгалтера НАК «Нафтогаз України».

«З використанням свого службового становища в інтересах третіх осіб вона підписала бухгалтерську документацію про оприбутковування належного «РосУкрЕнерго» газу обсягом 11 млрд. куб. м на суму 1,7 млрд. дол. Тим часом, згідно з даними «Нафтогазу України», документи, що послужили підставою для оприбутковування цієї партії газу, посадовцями компанії не оформлялися і не підписувалися», – сказано в повідомленні прокуратури.

Рішенням Стокгольмського арбітражного суду від 8 червня 2010 року українська компанія повинна повернути швейцарському трейдеру вилучені 11 млрд. куб. м газу і передати як неустойку ще 1,1 млрд. куб. м газу.

М.КУШНІР в Україні заочно пред`явлено звинувачення за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Також у повідомленні зазначається, що наразі М.КУШНІР перебуває в Слідчому ізоляторі №1 Волгограда і незабаром буде екстрадована на територію України.

За результатами вчорашнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до бюджету України залучено 62 млн. 865,500 тис. грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

На аукціоні було продано папери з терміном погашення: 16 березня 2011 року на суму 38,726 млн. грн. з рівнем доходності 7,15% річних, 31 серпня 2011 року – на суму 23,087 млн. грн. з доходності 9% річних, 27 березня 2013 року – на суму 1,053 млн. грн. з доходністю 12% річних.

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» нагромадили в підземних сховищах газу (ПСГ) 23 млрд. куб. м природного газу.

Про це сказав міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО в інтерв`ю газеті «Урядовий кур`єр».

«На сьогодні Україна нагромадила 23 млрд. куб. м газу в підземних сховищах. Близько половини цього обсягу - газ, який «Нафтогаз України» імпортував з Росії», - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому він додав, що «за розрахунками, коли обсяги газу перевищують 16 млрд. куб. м, цього досить, аби спокійно пройти зимовий період».

«Наступний опалювальний сезон пройде за планом», - додав міністр.

Обсяг транзиту венесуельської нафти до Білорусі через територію України в 2011 році скорочено до 9 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про затвердження відповідної угоди на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів повідомив журналістам міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО.

За його словами, згідно з українсько-білоруською угодою про співпрацю у сфері транспортування нафти через територію України до Білорусі, очікуваний обсяг транзиту нафти в 2011 році скорочено з раніше планованих 10 млн. тонн до 9 млн. тонн.

«Така угода прийнята між урядами України і Білорусі. Там зафіксований обсяг (транзиту – УНІАН) на 2011 рік в 9 млн. тонн нафти», – сказав К.ЄФИМЕНКО.

При цьому він уточнив, що цього року замість запланованих раніше 4 млн. тонн нафти обсяг транзиту очікується в розмірі 1,5 млн. тонн. К.ЄФИМЕНКО відзначив, що на сьогодні сформувалися ритмічні темпи транзиту нафти – 5 танкерів обсягом по 80 тис. тонн на 2 місяці.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік» (щодо фінансування чергових місцевих виборів).

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Закон було ухвалено Верховною Радою України 23 вересня 2010 року.

Даним законом передбачено збільшити на 8 млн. 531 тис. видатки на фінансування Центральної виборчої комісії для проведення місцевих виборів 31 жовтня 2010 року.

Як зазначив на засіданні парламенту заступник міністра фінансів України Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ, ці додаткові витрати здійснюватимуться за рахунок частини чистого прибутку державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучаються до бюджету, та дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність.

Завтра, 30 вересня, у Верховній Раді України відбудуться громадські слухання щодо проекту Податкового кодексу України, внесеного Кабінетом міністрів України 21 вересня 2010 року.

Як повідомили УНІАН у Комітеті Верховної Ради з питань податкової та митної політики, у заході візьмуть участь: голова комітету Віталій ХОМУТИННІК, перший заступник міністра фінансів України Вадим КОПИЛОВ, заступник голови Державної податкової адміністрації України Сергій ЛЕКАРЬ та інші посадові особи центральних органів виконавчої влади.

Організатори комітетських слухань: Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики спільно та Міністерство фінансів України.

До участі у заході запрошені народні депутати України, представники органів місцевого самоврядування, профільних асоціацій, центральних органів виконавчої влади, громадськості та представники засобів масової інформації.

У січні-серпні 2010 року зафіксовано зростання імпорту товарів порівняно з аналогічним періодом минулого року: за показником ваги - на 35% (37 млн. тонн проти 27 млн. тонн), за вартістю - на 40% (31 млрд. дол. США проти 22 млрд. дол. США).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної митної служби України.

При цьому у січні-серпні поточного року зростання експорту, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, зафіксоване за показником ваги - на 13% (93 млн. тонн проти 82 млн. тонн), за показниками вартості - на 33% (32 млрд. дол. США проти 24 млрд. дол. США).

За 8 місяців сума митних платежів склала 53,9 млрд. грн., що на 2,8 млрд. грн., або на 5,5%, більше порівняно з відповідним періодом 2009 року (51,1 млрд. грн.). Без урахування надходжень від імпорту природного газу за 8 місяців поточного року перераховано до державного бюджету 51,3 млрд. грн., що на 38,7%, або на 14,3 млрд. грн., більше, ніж за аналогічний період минулого року (37 млрд. грн.).

За рахунок посилення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, які ввозять в Україну, до держбюджету додатково перераховано 3,008 млрд. грн. митних платежів, що на 1,345 млрд. грн., або на 81% більше порівняно з даними за 8 місяців 2009 року.

Порівняно з січнем-серпнем 2009 року у поточному році середньозважений рівень митної вартості товарів, які ввозятя в Україну (без урахування газу), збільшився на 10,3%.

У січні-серпні 2010 року кількість українських суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності збільшилася на 9% порівняно з січнем-серпнем 2009 року.

До бюджету Севастополя з бюджету Росії надійшла перша частина грошей - 17 млн. грн., передбачених на 2010 рік по лінії участі РФ в соціально-економічному розвитку місць базування Чорноморського флоту в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергій ЖИВОДУЄВ у сьогоднішньому "прямому ефірі" Севастопольської ТРК.

"Тільки зараз прийшли гроші. Уявляєте! Перший транш повинен був прийти в першому півріччі. Але тільки два дні тому прийшло 17 мільйонів. А ще 17 я не знаю, коли прийдуть, може, в грудні. Коли їх освоювати"?,- сказав С. ЖИВОДУЄВ.

Він зазначив, що минулого року влада Севастополя так і не встигла освоїти кошти, які прийшли з РФ в грудні 7 млн. грн..

У 2010 році до бюджету Севастополя відповідно до українсько-російських домовленостей з бюджету РФ (через Міністерство фінансів України) мають бути перераховані 38 млн. грн. У поточному році представники керівництва виконавчої влади Севастополя неодноразово заявляли про відсутність цих надходжень.

Крім того, кілька місяців тому Севастопольська МДА надала керівництву уряду України нові розрахунки, відповідно до яких сума коштів перераховуваних РФ на соціально-економічний розвиток міста, має бути збільшена приблизно у чотири рази.

(УНІАН)