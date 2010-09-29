Курс НБУ на 30.09.10
20:23, 29 вересня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 30.09.10100 USD США - 791.3500 (29 вересня - 791.3500)100 EUR - 1077.1065 (29 вересня - 1065.1571)10 RUR - 2.6029 (29 вересня - 2.5860)Облікові курси банківських металів на 30.09.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-103469.01 (29 вересня-102005.02)961 XAG 10 Срібло-1730.68 (29 вересня-1674.89)962XPT10Платина-130177.08(29 вересня-127565.62)964XPD10Паладій-44790.41 (29 вересня-42970.31)
Офіційний курс НБУ на 30.09.10
100 USD США - 791.3500 (29 вересня - 791.3500)
100 EUR - 1077.1065 (29 вересня - 1065.1571)
10 RUR - 2.6029 (29 вересня - 2.5860)
Облікові курси банківських металів на 30.09.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-103469.01 (29 вересня-102005.02)
961 XAG 10 Срібло-1730.68 (29 вересня-1674.89)
962XPT10Платина-130177.08(29 вересня-127565.62)
964XPD10Паладій-44790.41 (29 вересня-42970.31)
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