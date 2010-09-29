Анонс на 30 вересня

* Відбудеться візит прем`єр-міністра України Миколи Азарова до Польщі.

* Засідання НКРЕ.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Рейдерська атака готелю" Вікторія" в Одесі". 28 серпня 2010 на вул. Генуезькій 24-а в Одесі, за сприяння місцевої виконавчої служби та у супроводі керівників місцевих правоохоронних органів здійснена рейдерська атака готелю "Вікторія". Колектив готелю звертається до Президента України, керівників відповідних відомств, народних депутатів України, вітчизняних та іноземних медіа, представників міжнародних організацій і громадян України з відео- та документальними доказами протиправних дій посадових осіб і просить про допомогу в подоланні свавілля й беззаконня. Учасники: Андрій Марченко, юрист, представник ТОВ "Крок за кроком плюс"; Сергій Довженко, адвокат; Тетяна Філіпченко, юрист (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 067 999 82 80.

* Відбудеться конференція на тему: «Впровадження нових рекламних продуктів на залізничному транспорті України». Запрошені: начальник відділу організації рекламно-інформаційної діяльності "Центр реклами" Галина Довганчин; начальник відділу по рекламно-інформаційної діяльності Південно-Західної залізниці Вадим Довжик, начальник відділу з рекламно-інформаційної діяльності Південної залізниці Станіслав Сидоренко, начальник відділу з рекламно-інформаційної діяльності Донецької залізниці Галина Зборщенко; партнер "Укрзалізниці", директор ТОВ «Україна-Арт» Едуард Андрейченко, керівник аналітичної групи Консорціуму МКГ Дмитро Підтуркін.

* Засідання колегії Мінжитлокомунгоспу на тему: «Про кращі практики реформування житлово-комунального господарства в частині створення та діяльності ОСББ, керуючих компаній». Питання: кращі практики реформування житлово-комунального господарства в частині створення та діяльності ОСББ, керуючих компаній; підготовка житлово-комунального господарства до роботи в зимових умовах 2010 - 2011 рр. Перед засіданням колегії відбудеться прес-конференція заступника міністра ЖКГ Віталія Шаповаленка.

* Прес-конференція на тему: «Прогноз курсу євро/долар на міжнародному валютному ринку Forex, динаміки світових фондових ринків, вартості золота, нафти та бензину в Україну до кінця року». В роботі візьме участь Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україну.

* Засідання опозиційного уряду.

* Комітетські слухання на тему: «Громадське обговорення Податкового кодексу України, внесеного Кабінетом Міністрів України 21 вересня 2010 року». Організатори: парламентський Комітет з питань податкової та митної політики спільно з Міністерством фінансів України. Учасники: голова Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики Ю.Хомутинник, перший заступник міністра фінансів України В.Копилов, заступник голови ДПАУ С.Лєкарь та інші.

* Прес-конференція голови НКРЕ Сергія Титенка.

* Відбудеться підведення підсумків та оголошення результатів конкурсу «Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) - 10 років до успіху».

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