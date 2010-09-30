Україна та Польща завтра підпишуть дорожню карту підготовки до Євро-2012

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час сьогоднішнього візиту до Польщі підпише дорожню карту спільних заходів українських та польських властей у рамках підготовки до Євро 2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у середу у Варшаві український віце-прем’єр Борис КОЛЕСНІКОВ.

Він сказав, що карта включатиме перелік найважливіших питань, які необхідно державам вирішити на двосторонньому рівні, назвавши серед них, візові питання та організацію ефективного перетину кордону між Польщею та Україною.

Віце-прем’єр, котрий також відвідав місце будівництва Національного стадіону у Варшаві, зауважив, що держави зараз більше переходять до вирішення організаційних, а не будівельно-інфраструктурних питань.

Б.КОЛЕСНІКОВ додав, що на засіданні міжурядового комітету по Євро-2012 у четвер також буде підбито підсумки двосторонньої співпраці в цьому проекті.

„Сьогодні питають, хто краще підготовлений до Євро-2012 – Польща чи Україна”. Я говорю, що це буде або спільний успіх або спільна поразка. Тому обидві команди, які готують чемпіонат, уболівають одна за одному”, - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

„Я переконаний, що все буде добре”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, учора у Варшаві розпочалося дводенне четверте засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва Польщі та України, котре відбувається під головуванням віце-прем’єрів Б.КОЛЕСНІКОВА та Вальдемара ПАВЛЯКА.