Азаров відбув з візитом до Польщі
09:25, 30 вересня 2010Різне
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Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ відбув з офіційним візитом до Республіки Польща.
Як передає кореспондент УНІАН, програмою візиту передбачається проведення засідання Комітету у справах підготовки до Євро-2012 під головуванням прем’єр-міністра України М.АЗАРОВА та голови Ради міністрів Польщі Дональда ТУСКА, за підсумками якого буде підписано ряд двосторонніх документів.
Також планується, що М.АЗАРОВ проведе зустріч з Президентом Республіки Польща Броніславом КОМОРОВСЬКИМ.
Крім того, у Варшаві український прем’єр візьме участь у церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата і дасть інтерв’ю телеканалу TVP.
Сьогодні ввечері М.АЗАРОВ планує повернутися до Києва.
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