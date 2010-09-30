Азаров відбув з візитом до Польщі

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ відбув з офіційним візитом до Республіки Польща.

Як передає кореспондент УНІАН, програмою візиту передбачається проведення засідання Комітету у справах підготовки до Євро-2012 під головуванням прем’єр-міністра України М.АЗАРОВА та голови Ради міністрів Польщі Дональда ТУСКА, за підсумками якого буде підписано ряд двосторонніх документів.

Також планується, що М.АЗАРОВ проведе зустріч з Президентом Республіки Польща Броніславом КОМОРОВСЬКИМ.

Крім того, у Варшаві український прем’єр візьме участь у церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата і дасть інтерв’ю телеканалу TVP.

Сьогодні ввечері М.АЗАРОВ планує повернутися до Києва.