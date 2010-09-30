У Варшаві відбуваються переговори глав урядів України і Польщі

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ проводить переговори з головою Ради міністрів Республіки Польща Дональдом ТУСКОМ.

Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів України.

На початку переговорів Д.ТУСК привітав М.АЗАРОВА з першим офіційним візитом до Польщі і висловив упевненість, що він буде продуктивним і успішним. Оскільки, як наголосив голова Ради міністрів Польщі, «у наших країн багато спільного, багато спільних справ, які надихають на роботу».

Під час офіційного візиту передбачається проведення засідання Комітету у справах підготовки до Євро-2012 під головуванням голів урядів України і Польщі, за підсумками якого буде підписано низку двосторонніх документів. Також планується, що М.АЗАРОВ проведе зустріч з Президентом Республіки Польща Броніславом КОМОРОВСЬКИМ.