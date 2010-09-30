Польща підтверджує незмінність стратегічних відносин з Україною - Туск

Прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК підтверджує незмінність стратегічних відносин України і Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Комітету з питань підготовки до Євро-2012 під головуванням прем`єр-міністрів двох країн.

“Хочу відзначити стратегічне значення наших відносин, як для Києва, так і для Варшави”, - сказав Д.ТУСК.

Він висловив задоволення тим, що, незважаючи на зміни, які відбулися у владі і України, і Польщі, рівень відносин не змінився.

“Рідко буває, щоб дві держави були так рішуче налаштовані, незалежно від змін у владі, змін у міжнародній ситуації, обіймати тверду і незмінну позицію, мати загальну точку зору і часто зустрічатися”, - сказав Д.ТУСК.

Він підкреслив, що якщо дружба України і Польщі пройшла випробування часом і політичними чинниками, то надалі можна розраховувати лише на поліпшення відносин.