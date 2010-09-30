Мін’юст: Пакет відтермінованих антикорупційних законів буде доопрацьовано

Україна отримала оцінку Групи держав проти корупції (GRECO) щодо змін, розроблених до пакета антикорупційних законів, введення в дію яких було відтерміновано з 1 квітня 2010 на 1 січня 2011 року.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, сказав міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ під час зустрічі зі співдоповідачами Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи, що відбулася в рамках візиту європейської моніторингової делегації до України.

Міністр юстиції України поінформував співдоповідачів ПАРЄ, що GRECO погодилася з переважною більшістю змін, запропонованих до відтермінованих законів. Зокрема, з них були прибрані ті норми, які, на думку експертів, не лише не попереджали, а навпаки стимулювали корупцію в різноманітних сферах суспільних відносин.

Міністр повідомив, що найближчим часом, після доопрацювання указаних проектів з урахуванням позиції GRECO, оновлені закони будуть винесені на розгляд Національного антикорупційного комітету. Він також висловив упевненість, що антикорупційний пакет буде ухвалений Верховною Радою ще до кінця 2010 року.

Разом з тим, зазначив він, указані закони не розглядаються як єдиний, тим більше основний механізм подолання корупції в Україні. Міністр юстиції висловив переконання, що більш ефективним шляхом є прибрати умови для здійснення корупційних діянь у суспільстві, ніж боротися з їх наслідками.

Так, вагомий внесок у боротьбі з цим явищем очікується від реалізації нещодавно ухваленого закону про судоустрій та подальшого здійснення, відповідно до цього закону, судової реформи у країні.

Крім того, за словами міністра, розпочато процес дерегуляції економічних відносин – одного з найбільш просякнутого корупціогенними впливами сегменту суспільства. На сьогодні, повідомив він, урядом вже скасовано понад дві сотні різноманітних регуляторних актів, ведеться подальша робота у цьому напрямку.

Як повідомлялось, 11 червня 2009 року Верховна Рада ухвалила Закони України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення». Введення в дію цих законів відкладалося двічі: з 1 січня на 1 квітня 2010 року та з 1 квітня 2010 на 1 січня 2011 року.