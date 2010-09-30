Анонс подій 1 жовтня

Всеукраїнська конференція з питань корпоративного управління. Організатор - Професійна асоціація корпоративного управління (ПАКУ). Учасники: Е.Іванов, перший зам.председателя ФДМУ; О.Петрашко, член ГЦБФР і ін.

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Прес-конференція міністра аграрної політики Миколи Прісяжнюка на тему: "Продовольча безпека України".

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У медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: «Зростання цін на продукти харчування: що дорожчає, чому і наскільки?». Учасники: президент Української аграрної конфедерації, голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Леонід Козаченко і ін.

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Прес-конференція на тему: «Українці і валюта: нові правила відкриття рахунків і надання кредитів». Учасники: екс-заступник голови Національного банку України Сергій Яременко; генеральний директор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій Гладкий.

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Прес-конференція на тему: “Справа RUE - Нафтогаз”: як вирішити питання?”. Учасники: Олександр Нарбут, незалежний експерт з питань енергетики і ін.

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Прес-конференція начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції Олександра Бондаренка, присвячена впровадженню декларативного принципу.

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14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Струс моторинку України в кінці мотосезону!”, присвячена оголошенню старту конкурсу «Мотоцикл Року 2010» - сумісного проекту журналу «Мотодрайв» і мережі АЗС «КЛО». Серед учасників: видавець журналу «Мотодрайв» Валерій Чуйков, виконавчий директор столичної мережі АЗС КЛО Олег Льовченко, президент Національної Асоціації Мотоциклістів України Костянтин Жук, Олександр Пікалов, байкер і учасник команди «Квартал -95», Василь Вірастюк, байкер, найсильніша людина миру. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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Відбудеться засідання Суспільної колегії при ГНА України за участю голови ГНА Олександра Папаїки, керівників структурних підрозділів ГНА України. В ході колегії відбудеться обговорення проекту Податкового кодексу, основні напрями реформування податкової системи України, впровадженні системи управління якістю в органах державної податкової служби та ін.

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(УНІАН)