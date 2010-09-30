Головне за 30 вересня

Новини дня

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Cеред основних подій сьогоднішнього дня заява президента Польщі про участь у проекті "Одеса-Броди", повідомлення Держкомстату про зменшення рівня безробіття, повідомлення Мінюсту про запровадження з 1 жовтня нового порядку держреєстрації права на нерухоме майно...

Суспільство

В Україні зменшився рівень безробіття

За підсумками січня-червня 2010 року рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці (МОП) становив 9,2% всього працездатного населення і 8,5% населення віком 15-70 років.

Про це повідомляє Державний комітет статистики.

У січні-червні найвищий рівень безробіття за методологією МОП зафіксовано у Рівненській (13%), Чернігівській (12,6%) і Тернопільській (12,2%) областях. Найнижчий – у Києві (6,7%), Одеській області (7%) і Севастополі (7,1%).

Економіка

Дефіцит держбюджету за 8 місяців склав 44,3 млрд. грн.

Державний бюджет за січень-серпень цього року виконано з дефіцитом 44,277 млрд. грн., зокрема, загальний фонд виконано з дефіцитом 24,839 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Доходи держбюджету за цей період становили 143,47 млрд. грн., зокрема, доходи загального фонду – 128,68 млрд. грн.

Податкові надходження до держбюджету становили 98,008 млрд. грн., неподаткові – 40,07 млрд. грн.

Мінфін не надає інформацію про показник виконання дохідної частини по відношенню до запланованого бюджетного розпису.

Касові витрати держбюджету в січні-серпні становили 189,08 млрд. грн., зокрема, загального фонду – 157,1 млрд. грн. або 99,3% від плану звітного періоду.

Погашення основної суми боргу по державному бюджету в звітному періоді становило 15,46 млрд. грн., зокрема внутрішнього боргу – 12,72 млрд. грн.

Запозичення до держбюджету були здійснені в обсягу 79,6 млрд. грн. На внутрішньому ринку було залучено – 54,85 млрд. грн., зокрема, за загальним фондом 27,63 млрд. грн. (на докапіталізацію «Укрексімбанку» 6,4 млрд. грн.), на зовнішньому – 24,76 млрд. грн., зокрема за загальним фондом – 23,9 млрд. грн.

Від приватизації державного майна в січні-серпні 2010 року надійшло до державного бюджету 513,8 млн. грн.

Мінфін повідомляє, що за січень-серпень 2010 року зведений бюджет виконано з дефіцитом 39,37 млрд. грн.., при цьому його доходи становили 189,63 млрд. грн.., витрати – 230,3 млрд. грн.

Проект ПК може бути прийнятий Радою у першому читанні наступного тижня

Проект Податкового кодексу може бути прийнятий Верховною Радою у першому читанні наступного тижня, в другому – у середині листопада.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики Віталій ХОМУТИННИК сьогодні під час комітетських слухань з приводу громадського обговорення проекту Податкового кодексу.

За його словами, проект кодексу буде розглянуто у комітеті наступного тижня, тоді ж він може бути прийнятий парламентом у першому читанні за основу. «Після цього, як мінімум, місяць, ми разом працюватимемо, ми не прискорюватимемо цей процес, навіть для того, щоб провести всі заходи за два тижні, ми працюватимемо стільки, скільки треба буде», - відзначив він.

За його словами, ухвалення проекту Податкового кодексу можливе у листопаді: «Я думаю, що у середині листопада, якщо все буде нормальне, ми розглядатимемо (проект ПК – УНІАН) у другому читанні».

Нафта. Газ

Польща має намір активізувати роботу у проекті «Одеса–Броди»

Польща має намір активізувати роботу з реалізації проекту "Одеса-Броди".

Про це заявив прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК сьогодні на брифінгу після засідання Комітету у справах підготовки до Євро- 2012.

За його словами, питання закінчення будівництва нафтопроводу обговорювалося сьогодні на зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

Д. ТУСК зазначив, що завершення проекту "Одеса-Броди" є важливою і перспективною справою. "Я з великим задоволенням почув, що уряд прем`єр-міністра М. АЗАРОВА зацікавлений, щоб робота українців і поляків для цього та інших проектів, які забезпечують енергетичну безпеку, була активізована. Ми сподіваємося, що ця співпраця буде набагато інтенсивніша, ніж раніше", - сказав Д. ТУСК.

«Київенерго» оштрафували за зловживання

Антимонопольний комітет України (АМК) оштрафував АК «Київенерго» на 100 тис. грн. за зловживання монопольним становищем.

Таке рішення АМК ухвалив сьогодні на своєму засіданні.

Як встановив комітет, АК «Київенерго», зловживаючи монопольним становищем, створила перешкоди для доступу на ринок електроенергії шести постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом. Зокрема, перешкоди були створені таким компаніям: ТОВ «Центральна енергетична компанія», ТОВ «Укренерготранзит», ТОВ «Енерголюкс-79», ТОВ «Енком ТРЕД Груп», ТОВ «Енергоінвестпроект» і ТОВ «Трансенергоконсалт».

Як встановив АМК у ході розслідування, протягом 2006-го – першого півріччя 2010 рр. столична енергокомпанія штучно затягувала процедури укладання договорів на передачу електроенергії по місцевих електромережах. Зокрема, «Київенерго» порушувало нормативно встановлений термін – 15 днів для розгляду заяв. В окремих випадках компанія не відповідала заявнику протягом 80 днів.

Фінанси

Банк «Форум» має намір збільшити статутний капітал на 1,5-2 млрд грн.

Про це заявив голова правління Банку «Форум» Ярослав КОЛЕСНИК на прес-конференції у четвер.

За його словами, це питання буде розглянуто на зборах акціонерів банку 14 жовтня т.г.

Я.Колесник заявив, що мажоритарний акціонер банку Commerzbank підтримає свою частку участі, і, можливо, викупить решту акцій допэмиссии.

Крім того, пред.правления повідомив, що до кінця 2010 року Банк «Форум» реорганізує свою регіональну мережу шляхом створення шести регіональних центрів, переважно в городах-миллионниках.

Будівництво

З 1 жовтня запрацює новий порядок держреєстрації права на нерухоме майно

З 1 жовтня 2010 року набирає чинності наказ Мін‘юсту від 28 липня 2010 року № 1692/5 “Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 07.02.2002 № 7/5 “Про затвердження Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно””

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, дата державної реєстрації наказу 30 липня 2010 року за № 582/17877.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, наказом Міністерства юстиції передбачено викладення у новій редакції Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно у зв’язку зі змінами, що відбулися у законодавчому врегулюванні відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Наказ Мін‘юсту спрямований на регламентацію проведення як державної реєстрації права власності на нерухоме майно, так і державної реєстрації вищезазначених речових прав.

МінЖКГ спростить процедуру створення ОСББ. Законопроект у Раді...

Міністерство з питань житлово-комунального господарства має намір спростити процедуру створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Віталій ШАПОВАЛЕНКО.

За його словами, за час існування закону про ОСББ мешканці, які займалися їх створенням, зіткнулися з проблемами проведення установчих зборів, реєстрації передачі житлового будинку на баланс, взаємин з монополістами і податковими органами.

Зважаючи на це, у Верховній Раді пройшов перше читання законопроект "Про внесення змін до Закону України про об`єднання співвласників багатоквартирних будинків", який готують до другого читання.

"Внесені зміни спрямовані на спрощення процедури реєстрації і створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, точніше визначення майнових прав, питання фінансування і так далі. Закон вже допрацьовується з урахуванням наявних проблем, з якими зіткнулися об`єднання в процесі своєї діяльності", - сказав В. ШАПОВАЛЕНКО.

Транспорт

Мінтранс підвищив ставки за аеронавігаційне обслуговування повітряних суден

Міністерство транспорту і зв`язку підвищило ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України.

Про це йдеться в наказі міністерства №669, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 24 вересня і розміщеному на сайті міністерства.

Зокрема, одинична ставка плати за послуги на маршруті підвищена з 37,26 до 45,56 євро, одинична ставка плати за послуги на підході та в районі аеропорту підвищена з 5,88 до 7,56 євро.

При цьому визнано таким, що втратив силу, наказ Міністерства транспорту і зв`язку України від 24.07.2008 № 926 «Про встановлення ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України».