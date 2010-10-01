КС визнав неконституційним закон про політреформу 2004 року

Конституційний Суд України визнав таким, що не відповідає Конституції України, Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв’язку з порушенням процедури його розгляду та прийняття.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення КС оприлюднив сьогодні голова Суду Анатолій ГОЛОВІН.

Згідно з рішенням КС, відповідний закон №2222 втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом цього рішення.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Конституції та (в пакеті до нього) про внесення змін до закону про вибори Президента (останні дозволили провести переголосування 2-го туру виборів Президента).

Закон про зміни до Конституції (про політичну реформу) передбачає перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління, формування уряду коаліцією депутатських фракцій, подовження терміну повноважень Верховної Ради до 5 років.

Закон набув чинності з 1 січня 2006 року.