Клюєв: Україна і Білорусь домовилися активізувати співробітництво

Україна і Республіка Білорусь досягли домовленостей про активізацію прикордонного та міжрегіонального співробітництва.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ за підсумками 19-го засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, що пройшло вчора у Мінську, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За словами А.КЛЮЄВА, планується проведення ярмарків білоруських виробників у прикордонних регіонах України, а також українських виробників - у Білорусі.

Крім цього, за даними білоруської сторони, 12-15 жовтня відбудеться Національна виставка Республіки Білорусь в Дніпропетровську, а в першому кварталі майбутнього року - велика виставка у Львові.

Сторони погодилися з пропозицією української сторони, щоб у наступному році, коли Україна буде святкувати 20-ту річницю своєї незалежності, 12 регіонів України провели свої презентації в регіонах Білорусі.

Крім цього, готується до підписання план заходів щодо активізації взаємодії в рамках єврорегіонів «Буг» і «Дніпро».

Учасники засідання також домовилися активізувати роботу створеної нещодавно Українсько-Білоруської ділової ради.

У рамках обговорення співробітництва в галузі транспорту учасники засідання відзначили зростання як залізничних, так і автомобільних перевезень між Україною і Білоруссю.

На засіданні були обговорені заходи щодо забезпечення безперебійного функціонування і збільшення обсягів перевезень вантажів у складі поїзда комбінованого транспорту "Вікінг" та поїзда «Зубр», зокрема за маршрутом, який з`єднує порти на Чорному і Балтійському морях.

Учасники зустрічі обговорили і план спільних дій щодо вдосконалення умов перевезень трансєвропейських транспортних коридорів № 9Б, включаючи його залізничну і автомобільну складові, а також перспективи реалізації проекту зі створення воднотранспортного сполучення Одер-Вісла-Дніпро.

Крім того, сторони домовилися, що митні та прикордонні служби двох країн опрацюють питання покращення умов перетину державного кордону між Україною і Білоруссю на відповідних прикордонних переходах, щоб не допускати в майбутньому довгих черг. Особливо це стосується літнього періоду, зазначили в прес-службі першого віце-прем’єра.

Також готується до підписання угода про розвиток пасажирських перевезень, зокрема, йдеться про розвиток літніх туристичних перевезень.

Учасники засідання домовилися розвивати і співробітництво в галузі будівництва в сфері енергозбереження та енергоефективності будівельних об`єктів. Фахівці двох країн будуть також обмінюватися досвідом зі спорудження великих об`єктів у рамках підготовки до міжнародних спортивних змагань, а також з будівництва висотних будівель. Крім цього, планується співробітництво в рамках програм модернізації житлового фонду, а також - будівництва доступного житла.

Серед іншого досягнуто домовленість про підписання найближчим часом протоколу про співробітництво в галузі освіти на 2010-2012 роки, поінформували в прес-службі А.КЛЮЄВА.