Польща готова поділитися з Україною своїм досвідом приєднання до ЄС - Коморовський

Республіка Польща готова поділитися з Україною своїм досвідом приєднання до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ заявив сьогодні в Ялті на форумі «Україна і сівт: переосмислення перспектив».

«Ми, Польща, повністю відкриті до потреби України в наданні нашого досвіду - і негативного, якщо хочете, на помилках можна вчитися, ми пройшли через цю стіну (приєднання до ЄС – УНІАН)», - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

Президент Польщі також заявив, що його країна може надати Україні свій європейський досвід як члена ЄС. «Ми також хотіли б надати наш досвід як європейської країни, хотіли б вас підбадьорити, щоб ви рухалися динамічніше в цьому позитивному зближенні», - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

Зі свого боку Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Польща завжди була на крок попереду Української держави у проведенні реформ, і польський досвід необхідно використовувати.