Янукович, Кабмін і ВР мають подати у відставку у зв'язку з рішенням КС - Власенко

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, Кабінет міністрів і Верховна Рада мають подати у відставку у зв`язку з тим, що Конституційний Суд визнав неконституційними зміни в закон №2222-IV "Про внесення змін до Конституції" від 8 грудня 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам, народний депутат Верховної Ради від фракції БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО.

"На моє глибоке переконання, сьогодні має бути відставка Президента України, сьогодні має бути відставка Кабінету Міністрів України, на першому пленарному засіданні Верховної Ради має бути ухвалене рішення про розпуск Верховної Ради і про оголошення дострокових парламентських виборів", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, всі ці органи були обрані і сформовані відповідно до Конституції в редакції 2004 року, а не Конституції в редакції 1996 року, яка набула чинності після нинішнього рішення КС.

С.ВЛАСЕНКО підкреслив, що оскільки в законодавстві немає відповідного механізму, рішення про подачу у відставку державних органів у разі визнання частини положень Конституції неконституційними і повернення попередньої редакції Основного Закону мають бути політичні.