Рішення КС про відміну політреформи-2004 буде виконане - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що рішення Конституційного Суду, який визнав неконституційними зміни до Основного Закону 2004 року, якими була встановлена парламентсько-президентська форма правління, виконуватиметься органами влади держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на брифінгу в Ялті, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я б хотів сказати, що не бачив це рішення (КС), але моє ставлення до рішення будь-якого суду, тим більше Конституційного, однозначне – в Україні повинно бути верховенство права. Будь-яке рішення Конституційного Суду Президент, Верховна Рада, Кабінет міністрів повинні виконувати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент також заявив, що Венеціанська комісія і ряд європейських структур раніше давали негативну оцінку внесеним до Конституції України змінам. «Вказували, що ці рішення були ухвалені з порушенням Конституції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Зі свого боку, Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ сказав, що лад України є внутрішнім питанням Української держави.

Польський лідер також заявив, що не має достатньо інформації про рішення КС, при цьому він не чув, що зміни в Україні відбуваються недемократичним шляхом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 жовтня, Конституційний Суд ухвалив рішення про відміну політреформи 2004 року.

Зокрема, КС визнав таким, що не відповідає Конституції України, Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв`язку з порушенням процедури його розгляду і ухвалення.

КС відновив дію Конституції України 1996 року, і звернувся до органів державної влади з вимогою невідкладно привести українське законодавство у відповідність до Основного Закону.