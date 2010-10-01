Тігипко: потрібно спростити митні процедури

Головним завданням розробників нового Митного кодексу має стати скорочення термінів митного оформлення і спрощення відповідних процедур.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії «Сильна Україна», про це заявив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГИПКО під час зустрічі з членами громадської організації «Реформаторський клуб».

За словами С.Тігипко, в новому митному законодавстві будуть детально прописані підстави для зупинки митного оформлення, а також взаємна, а не одностороння, відповідальність митника і бізнесмена в питанні виконання ними митних процедур з відповідними штрафними санкціями.

«Одне з найголовніших завдань Митного кодексу – забезпечити максимальний транзит вантажів через Україну. Саме тому перед митниками поставлено завдання – розробити Митний кодекс, який був би цікавий в першу чергу бізнесу», – відзначив С.Тігипко.