Росія і Казахстан пропонують Україні вступити до антикризового фонду ЄврАзЕС

Росія і Казахстан пропонують Україні вступити до створеного ними антикризового фонду ЄврАзЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Ялті повідомив міністр фінансів Росії – віце-прем`єр-міністр Олексій КУДРІН.

«Наш Президент і Президент Казахстану, ініціатори створення фонду, пропонують Україні вступити до нього», - сказав О.КУДРІН.

За його словами, якщо Україна ухвалить таке рішення, то вона зможе одержувати підтримку з цього фонду.

Керівник Мінфіну Росії також повідомив, що зараз у цьому фонді акумульовано 8 млрд. 100 млн. доларів.

Довідка УНІАН. Євразійське економічне співтовариство, створене в 2000 році, – міжнародна економічна організація, мета якої полягає у формуванні загальних зовнішніх митних кордонів держав-учасниць, виробленні єдиної зовнішньоекономічної політики, тарифів, цін і інших складових функціонування спільного ринку. Членами ЄврАзЕС є Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія і Таджикистан. З 1 січня 2010 року в рамках ЄврАзЕС діє Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану. Статус спостерігача при ЄврАзЕС наданий Молдові, Україні, Вірменії і Євразійському банку розвитку.