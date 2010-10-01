Головне за 1 жовтня

Новини дня

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Основною новиною дня стало відновлення Конституційним судом України чинності Конституції 1996 року, погіршення Держкомстатом оцінки зростання ВВП, повідомлення про приватизацію Укртелекому та реформування Нафтогазу...

Конституційний суд відновив чинність Конституції від 1996 року

В Україні відновлено чинність Конституції від 1996 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник глави Адміністрації Президента України, представник Президента у Конституційному Суді Олена ЛУКАШ заявила сьогодні журналістам після оприлюднення Конституційним Судом рішення про визнання неконституційним закону №2222 про внесення змін до Основного Закону у 2004 році.

«Конституційним Судом України скасована норма зміненої Конституції від 8 грудня 2004 року. Це норма закону №2222. Таке рішення прийнято у зв`язку з грубим та свідомим порушенням парламентом процедури ухвалення та прийняття цього закону. Одночасно Конституційним Судом України відновлено дію норм Конституції 1996 року у повному обсязі», - сказала О.ЛУКАШ.

За її словами, це означає, що з сьогоднішнього дня всі суспільно-правові відносини в державі регулюються цією Конституцією, яка визнана найкращою у Європі.

«На сьогодні сторінка чвар, розбрату, сторінка владних війн і компетенційних спорів перегорнута, всі правовідносини урегульовані, органам влади, всім суб`єктам владних повноважень належить виконати рішення суду і змінити нормативно-правові акти, привівши їх у відповідність до Конституції 1996 року», - сказала О.ЛУКАШ.

На запитання журналістів про те, як відміна змін до Конституції від 2004 року вплине на легітимність обраних Президента України та Верховної Ради України, а також Кабінету міністрів України, О.ЛУКАШ сказала: «Дякую за увагу».

Проте, відповідаючи на питання журналістів, чи є нині діючі органи влади в Україні легітимними, О.ЛУКАШ сказала: «Всі органи влади є легітимними, і на сьогодні вони повинні сконцентруватись і виконувати рішення Конституційного Суду».

Економіка

Азаров: Економіка України поступово відновлюється

Економіка України поступово відновлюється. Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні під час зустрічі з Директором-розпорядником МВФ Домініком СТРОСС-КАНОМ, повідомили УНІАН в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

«Економіка відновлюється. Ми маємо 4% росту ВВП. Виросли валютні резерви. У нас відносно низька інфляція. Ми утримуємо дефіцит бюджету в рамках установлених параметрів, ріст доходів бюджету – в межах прогнозованих параметрів», - заявив М.АЗАРОВ.

За його словами, на сьогоднішній день уряд суттєво обмежив внутрішні та зовнішні позики. Враховуючи те, що останні займи, які здійснив Кабінет міністрів, розміщуючи єврооблігації, були довгостроковими, то у найближчій перспективі уряд виплачуватиме тільки відсотки, що, відповідно, не створюватиме зайвого навантаження на бюджет.

«Це означає, що ми можемо зосередитися на проведення масштабних реформ в державі», - зазначив прем`єр.

Н.АЗАРОВ наголосив, що реформи будуть проведені в усіх сферах життєдіяльності країни: «Наш Уряд напрацював великий пакет реформ, які стосуються дерегуляції підприємницької діяльності, гармонізації нашого законодавства з законодавством країн ЄС тощо. Кабінет міністрів рішуче налаштований на їх ефективну реалізацію».

Зокрема, глава уряду підкреслив, що важливим кроком на шляху проведення реформ стане прийняття Податкового кодексу: «Ми уже подали в Парламент проект Податкового кодексу, який передбачає значне спрощення податкових процедур, містить ряд інновацій, які повинні створити стимули для притоку інвестицій у державу. Ми очікуємо, що ефект буде обов’язково. Знижуючи податки, Уряд йде на певні ризики, тому на цей період ми розраховуємо на підтримку МФВ».

У свою чергу Директор-розпорядник МВФ Д.СТРОСС-КАН відзначив, що у стосунках між органами влади він спостерігає повне взаєморозуміння і злагодженість дій. «Мені було приємно чути про те, що ви разом з Президентом обговорюєте питання, робите прогнози, бачите перспективу. І я впевнений, що ви дійсно справитеся з тими завдання, які ви перед собою ставите», - підкреслив він.

Д.СТРОСС-КАН відзначив, що програма співпраці України та МВФ виконується успішно.

4 жовтня Янукович знову відвідає Росію

4 жовтня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на запрошення Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА здійснить робочий візит до м. Геленджик Краснодарського краю Російської Федерації для участі у першому Українсько-російському міжрегіональному економічному форумі. Про це повідомив заступник глави Адміністрації Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

Як повідомляє Прес-служба Президента України, за його словами, цей захід організовано на виконання домовленостей, досягнутих главами обох держав під час зустрічі 21 квітня 2010 року в Харкові, а також третього засідання Українсько-російської міждержавної комісії.

Планується, що учасники форуму – очільники міністерств і відомств України та Росії, керівники регіонів двох держав, представники бізнесових структур – обговорять дієві механізми поглиблення українсько-російських міжрегіональних зв’язків, зокрема питання спільної реалізації великих інфраструктурних проектів.

Як зазначив заступник глави АП, в Геленджику передбачається обмін думками щодо перспектив спорудження транспортного мостового переходу через Керченську протоку, будівництва швидкісної автомобільної дороги Москва–Харків–Сімферополь, об’єктів транспортної, спортивної, туристичної інфраструктури в рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні і зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі.

Росія і Казахстан пропонують Україні вступити до антикризового фонду ЄврАзЕС

Росія і Казахстан пропонують Україні вступити до створеного ними антикризового фонду ЄврАзЕС.

Про це в Ялті повідомив міністр фінансів Росії – віце-прем`єр-міністр Олексій КУДРІН.

«Наш Президент і Президент Казахстану, ініціатори створення фонду, пропонують Україні вступити до нього», - сказав О.КУДРІН.

За його словами, якщо Україна ухвалить таке рішення, то вона зможе одержувати підтримку з цього фонду.

Керівник Мінфіну Росії також повідомив, що зараз у цьому фонді акумульовано 8 млрд. 100 млн. доларів.

Держкомстат погіршив оцінку зростання ВВП

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками другого кварталу 2010 року проти показника за аналогічний період 2009 року в постійних цінах 2007 року склало 5,9%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Також повідомляється, що зростання ВВП України за II квартал 2010 року проти I кварталу 2010 року з урахуванням чинника сезонності склало 3,8%.

Номінальний ВВП за другий квартал ц.р. склав 262,365 млрд. грн.

Заборгованість із відшкодування ПДВ на 1 жовтня становить 3 млрд грн

Станом на 1 жовтня в Україні заборгованість із відшкодування податку на додану вартість скоротилася до 3 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні під час зустрічі з головою МВФ Домініком СТРОСС-КАНОМ.

М.АЗАРОВ підкреслив, що уряд виконав узяті на себе зобов`язання зі скорочення заборгованості з відшкодування ПДВ із більш ніж 60 млрд. грн. до 3 млрд. грн.

«Сьогодні мені доповіли, що, станом на 1 жовтня, заборгованість скорочена до трьох мільярдів. Ми сповнені рішучості до Нового року підійти з нульовою заборгованістю з ПДВ», - зазначив прем`єр-міністр України.

При цьому він додав, що з 2011 року в Україні буде впроваджено автоматичний режим відшкодування податку на додану вартість.

Фінанси

НБУ визначився щодо участі на міжбанку

Національний банк України своєю постановою від 30 вересня 2010 року №444 визначив, у яких формах він здійснюватиме участь на міжбанківському валютному ринку в IV кварталі 2010 року.

Про це йдеться у листі Нацбанку №13-420/5080, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Постановою передбачене здійснення Нацбанком валютних інтервенцій за єдиним курсом, а також у формі валютних аукціонів для згладжування значних коливань обмінного курсу гривні «відповідно до ситуації на валютному ринку України».

У документі також йдеться про можливість проведення інтервенцій за окремим рішенням правління НБУ у разі виникнення нагальної необхідності загальнодержавного значення.

Як повідомлялося, інтервенції НБУ на валютному ринку України (сальдо) у серпні 2010 року становили 125 млн. дол.

Мінфін проведе 5 жовтня розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України проведе 5 жовтня ц.р. розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

До продажу будуть запропоновані папери з терміном обігу: 105 днів (повне погашення 19 січня 2011 року); 259 днів (погашення 22 червня 2011 року); 532 дні (погашення 21 березня 2012 року).

Нафта. Газ

Кабмін почав реформування НАК «Нафтогаз України» - Азаров

Кабінет міністрів почав процес реформування НАК «Нафтогаз України».

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні під час зустрічі з головою МВФ Домініком СТРОСС-КАНОМ.

М.АЗАРОВ зазначив, що реформування НАК дозволить зробити підприємство прибутковим.

Також М.АЗАРОВ поінформував Д.СТРОСС-КАНА про те, що Україна прийняла надзвичайно важливий Закон «Про ринок газу» й приєдналася до Європейської енергетичної хартії.

«Таким чином, ми починаємо процес реформування системи «Нафтогазу».

Приватизація

ФДМУ розпочав підготовку до продажу "Укртелекому"

Фонд державного майна України (ФДМУ) розпочав підготовку до проведення конкурсу з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу державного пакета акцій ВАТ "Укртелеком".

Про це йдеться в оголошенні ФДМУ в його офіційному виданні "Відомості приватизації".

Як зазначається в оголошенні, Фонд держмайна також пропонує потенційним покупцям взяти участь у розробці конкурсних умов продажу держпакета акцій даного підприємства.

Промисловість

Договір про створення українсько-російського авіаційного СП має бути підписаний 24 жовтня

Договір про створення українсько-російського авіапромислового спільного підприємства має бути підписаний 24 жовтня.

Про це повідомив міністр промислової політики України Дмитро КОЛЕСНІКОВ у ході Міжнародного авіасалону «АвиаСвіт-ХХІ» 30 вересня, повідомили УНІАН у прес-службі Мінпромполітики.

Відповідаючи на запитання журналістів, міністр зазначив, що пайова участь в СП буде паритетною: «50 на 50, половина українська частка, половина - російська. Підприємство займатиметься продажем літаків марки «Антонов», позиціонуванням їх на зовнішніх ринках, питаннями розробки нових технологічних рішень і продуктів».

Д.КОЛЕСНІКОВ також підкреслив, що в результаті створення підприємства українська авіапромисловість не зазнає збитків.

«Жодні матеріальні активи сьогодні СП не передаються, і ноу-хау держава також не втратить. Конструкторська документація залишиться у власності України», - додав він.

За словами міністра, він не бачить обставин, які б могли перешкодити підписанню договору.

Агро

Україна експортувала 3,7 млн. тонн зерна

Україна з початку цього маркетингового року (МР, липень 2010 – червень 2011) експортувала 3,7 млн. тонн зерна.

Про це повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на прес-конференції в Києві.

Крім того, за словами міністра, в портах знаходиться ще близько 300 тис. тонн зерна. «Експорт йде нормальними темпами», – сказав міністр, додавши, що запланований обсяг у 12 млн. тонн цього маркетингового року буде виконано.

М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що уряд сьогодні вивчає ситуацію з експортом зерна для того, щоб не допустити загрози продовольчої безпеки країни. При цьому міністр додав, що у керівництва країни є розуміння того, що для України дуже важливо залишитися на зовнішніх ринках зерна.

Україна до 1 жовтня засіяла 5,4 млн. га озимих

Україна станом на 1 жовтня засіяла 5,4 млн. га озимих культур, повідомив міністр аграрної політики Микола Писяжнюк на прес-конференції 1 жовтня.

За його словами, щодоби в країні під озимі засівається 300 тис. га.

"Ті обсяги, 8,4 млн. га, які заплановані на цей рік, будуть засіяні", - пообіцяв М.Присяжнюк.

Мінагрополітіки чекає, що в поточному році озимими зерновими буде засіяно майже 8,5 млн. га, зокрема, пшеницею – 6,76 млн. га.

Україна під урожай 2010 року засіяла озимими культурами, включаючи ріпак, 10,1 млн. га, що майже на 3% більше показника 2008 року. Зокрема, посіви озимих зернових збільшилися на 3,7% – до 8,6 млн. га. Під озимою пшеницею площі складали майже 6,7 млн. га (на 2,6% більше), ячменем – майже 1,6 млн. га (на 25,4% більше).

Уряд планує у поточному році розпочати форвардні закупівлі зерна урожаю 2011 року

Уряд України планує у поточному році розпочати форвардні закупівлі зерна урожаю 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Сьогодні ми обговорювали в уряді питання щодо розрахунків, щоб розпочати ще у поточному році фінансування форварда урожаю наступного року», – сказав міністр.

Він повідомив, що вже дано доручення прем`єр-міністру зробити відповідні розрахунки. За оцінками міністра, обсяг форвардних закупівель може становити 1,5-2 млн. тонн зерна.

На думку М.ПРИСЯЖНЮКА, форвардні закупівлі дозволять направити гроші в агропромисловий комплекс країни, а також дадуть можливість аграріям посіяти озимі культури і підживити їх.