Анонс на 4 жовтня

Президент України В.Янукович на запрошення Президента Росії Д.Медведєва з робочим візитом побуває в м.Геленджик Краснодарського краю Російської Федерації для участі в першому Українсько-Російському міжрегіональному економічному форумі.

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10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Розпаювання по-українськи, або як викрадені у селян 3300 га землі зробили з шахраїв мільярдерів». Мова піде про викриття грандіозної земельної афери в Миколаївській області, яка була проведена структурами одного з українських олігархів. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал. Телефон: 0442326600, vgo.vu.org@gmail.com. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Прес-конференція начальника Головного управління житлового господарства КМДА Володимира Стороженка на тему: «Новий опалювальний сезон у Києві: чи готова столиця до холодів?»

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Відбудеться спільне засідання рад саморегулятивних організацій професійних учасників фондового ринку: Асоціації українського інвестиційного бізнесу, Асоціації "Українські фондові торговці" та Асоціації професійних реєстраторів і депозитаріїв. Запрошені: віце-прем`єр-міністр України C.Тігіпко, перший заступник голови Адміністрації Президента України І.Акімова та ін.

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Прес-конференція на тему: «Міжнародні платіжні системи вимагають від українських банків якісніше захищати своїх клієнтів».

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Засідання постійної комісії Київради з питань транспорту і зв`язку. На порядку денному: розгляд проекту рішення Київради «Про надання дозволу комунальному підприємству «Київський метрополітен» на відкриття кредитної лінії та передачу в заставу майна комунальної власності територіальної громади м.Києва».

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13-30 в УНІАН прес-конференція на тему «Податковий кодекс - кому він такий потрібний?». Учасники: старший партнер юридичної фірми «КМ Partners» Олександр Мінін, керівник податково-юридичної практики «Ернст енд Янг» в Україні Володимир Котенко та ін. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 0667265447.

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Прес-конференція міністра праці та соціальної політики України Василя Надраги на тему: «Зростання заробітної плати і соціальних стандартів з 1 жовтня 2010 року».

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15-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Всеукраїнський з`їзд підприємців: малий бізнес всі надії покладає на Президента». Звернення представників малого та середнього бізнесу напередодні Всеукраїнського З`їзду підприємців до Президента України. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 067-442-98-02, 093-412-42-81. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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