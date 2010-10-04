Янукович розповів про подальші зміни до Конституції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що подальші зміни до Конституції будуть вноситися з урахуванням висновків суспільної дискусії та Венеціанської комісії.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер» в неділю.

«Ми повинні дати відповідь на одне запитання: ми хочемо, щоб в країні був лад? Хочемо. Ми хочемо, щоб в країні була політична, економічна стабільність? Нам треба побудувати такі правила гри, але за усіма правовими принципами, які б відповідали нашим прагненням», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про конкретний зміст подальших конституційних ініціатив, Президент наголосив на необхідності врегулювати терміни виборчого процесу: «Чи нам потрібні вибори щороку? Не потрібні. Тобто нам треба привести це законодавство у відповідність до європейських стандартів”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

“Все, що необхідно зробити для того, щоб покращити Конституцію, наприклад у частині місцевого самоврядування, - це питання повинно пройти відповідну дискусію у суспільстві. Щоб ми отримали експерті висновки – європейські – такої організації, як Венеціанська комісія. І після того їх можна виносити на розгляд Верховної Ради – згідно до процедури», - заявив Президент.