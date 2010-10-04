Закон про держзакупівлі знову "підкоригують". Цушко пояснює
Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалили ряд змін до закону про державні закупівлі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр економіки Василь ЦУШКО.
Зокрема, пропонують вивести з-під дії закону Аграрний фонд і держрезерв. Також підприємствам буде дозволено використовувати власні кошти без застосування норм закону про держзакупівлі. Також пропонується дати можливість обласним управлінням економіки самостійно приймати рішення про проведення тендерів державними установами, зокрема, закупівель у одного учасника.
В. ЦУШКО підкреслив, що ці зміни будуть узгоджені зі Всесвітнім Банком і Європейською Комісією, після чого законопроект буде спрямований на розгляд у Верховну Раду.
Міністр економіки також підкреслив, що запропоновані зміни дозволяють децентралізувати і декриміналізувати проведення процедур державних закупівель.
Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2010 року Верховна Рада України прийняла в новій редакції, з урахуванням пропозицій Президента України і Кабінету Міністрів, Закон "Про здійснення державних закупівель". Всього було підтримано 20 поправок до закону від Президента і 10 - від Кабміну.
Закон підписав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.