Литвин пропонує завтра ухвалити постанову щодо забезпечення виконання рішення КС
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує завтра ухвалити постанову щодо забезпечення виконання рішення Конституційного Суду.
Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту голова ВР підкреслив, що «можна мати тривалий час дискусію щодо рішення Конституційного Суду України, але разом з тим нам треба зробити все для того, щоб працювала Верховна Рада і жила країна».
В.ЛИТВИН запропонував завтра розглянути і ухвалити проект постанови, який складатиметься з декількох пунктів.
Він зазначив, що перший з пунктів – забезпечити виконання рішення КС. Також доручити комітетам протягом місяця проаналізувати, «які нам зміни необхідно вносити в чинне законодавство, бо за першими оціночними прикидами десь було прийнято понад 600 законів за цей час і, як мінімум, майже в 40 законів необхідно буде внести відповідні зміни».
Він зазначив, що серед ключових законів, які потребують змін, - це закон «Про Кабінет міністрів України», а також закон «Про регламент Верховної Ради України».
Він зазначив, що сьогодні, «на скільки мені відомо, КМУ схвалив проект такого закону і зараз іде робота на рівні науково-експертного і юридичних управлінь щодо підготовки проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».
Він звернувся до народних депутатів з проханням, що коли буде внесено на розгляд законопроект щодо змін до регламенту, то не потрібно застосовувати два читання до нього.
Він попросив Кабмін і ВР внести тільки зміни в частині, пов’язані із новими конституційними реаліями, а «не намагатися одномоментно вирішити всі ті інші питання, які, можливо, треба буде вирішити в інший спосіб і в інший час».
В.ЛИТВИН також пропонує даною постановою передбачити створення тимчасової слідчої комісії, яка б «опрацьовувала в єдиному річищі з єдиних підходів питання щодо внесення змін до законодавчих актів України щодо приведення законів України у відповідність до Конституції України 1996 року».
В.ЛИТВИН запропонував, щоб дану комісію очолив перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК.
За його словами, до складу цієї комісії мали б увійти 9 народних депутатів «відповідно пропорційного представництва у фракціях».
На репліку із залу про те, як будуть представлені позафракційні, В.ЛИТВИН відповів: «У позафракційних буде можливість утворити депутатські групи і, зрозуміло, що нові реалії можуть призвести до того, що у нас почнеться «броунівський рух» - входження, вихід, сформування нових депутатських фракцій».
Він нагадав, що достатньо 14 народних депутатів, щоб створити депутатську фракцію.
В той же час він сказав: «Я сподіваюсь, що значних перемін не буде».
Він також попросив керівника апарату ВР Валентина ЗАЙЧУКА «забезпечити на завтра на засідання 450 примірників Конституції».