Президент за тиждень приведе склад Кабміну у відповідність до Конституції - Лавринович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ упродовж цього тижня приведе склад Кабінету міністрів України у відповідність з Конституцією 1996 року, дію якої відновив Конституційний Суд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

"Оскільки у нас зараз не співпадає деяке число (віце-прем`єр-міністрів - УНІАН) - це є компетенцією виключно Президента України. Я упевнений, що Президент України упродовж цього тижня виконає рішення Суду, і склад Кабінету міністрів буде приведений у відповідність з Конституцією України", - сказав О. ЛАВРИНОВИЧ.

Він зазначив, що схвалений урядом проект закону про Кабінет міністрів враховує кількісний склад уряду, встановлений Основним Законом. "Навіть немає необхідності чекати набуття чинності закону, оскільки відповідно до ст. 8 Конституцій України, норми Основного Закону є нормами прямої дії, і відповідно до цих норм усі органи державної влади мають право і обов`язок керуватися ними", - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

На уточнююче питання журналістів щодо того, чи відомо йому про те, хто з нинішніх віце-прем`єр-міністрів буде звільнений, О. ЛАВРИНОВИЧ сказав: "Я думаю, що це відомо тільки Президентові. Мені, принаймні, це не відомо".

Як повідомляв УНІАН, зараз в Кабінеті міністрів один перший віце-прем`єр-міністр - Андрій КЛЮЄВ - і п`ять віце-прем`єрів: Борис КОЛЕСНИКОВ (з питань Євро- 2012), Володимир СІВКОВИЧ (з силових питань), Віктор СЛАУТА (з питань АПК), Сергій ТІГІПКО (з питань економіки), Віктор ТИХОНОВ (з питань регіональної політики).