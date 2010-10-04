Уряд просить ВР розглянути цього тижня зміни до закону про Кабмін та проект ПК

Верховна Рада цього тижня планує розглянути проект Податкового кодексу у першому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною пропозицією щодо розгляду цього документа до спікера парламенту і до ВР звернувся перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

В свою чергу В.ЛИТВИН зауважив, що розгляд цього питання заплановано на четвер, 7 жовтня.

А.КЛЮЄВ також звернувся до ВР з проханням розглянути зміни до закону про Кабінет міністрів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні уряд на своєму засіданні схвалив новий законопроект про Кабінет міністрів і має намір сьогодні передати його Верховній Раді.

«Уряд щойно одностайно підтримав пропозицію Міністерства юстиції щодо ухвалення нової редакції закону про Кабінет міністрів України, а також точкові зміни ще до 32 законів України, які передбачали зміну повноважень між Кабінетом міністрів, Верховною Радою і Президентом. Таким чином, зроблено перший крок на виконання рішення Конституційного Суду України щодо приведення законів України у відповідність до чинної Конституції. Цей проект закону буде скерований до ВР, як законодавча ініціатива уряду», - сказав міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Він зазначив, що основні зміни у новому законі про Кабмін полягають в тому, що відповідно до Конституції 1996 року, дію якої відновлено рішенням Конституційного Суду України, змінилась компетенція парламенту і Президента, і частково Кабінету міністрів в частині формування керівного складу органів виконавчої влади. О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що відповідно до Конституції, прем`єр-міністра України призначає Президент України і затверджує Верховна Рада. Міністри призначаються також главою держави за поданням прем`єр-міністра. До складу уряду входять прем`єр-міністр, перший віце-прем`єр-міністр, три віце-прем`єр-міністри та міністри.