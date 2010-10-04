Янукович виступає за розширення формату співпраці регіонів України і Росії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність розширення формату українсько-російської співпраці на регіональному рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму виступі на Першому Українсько-Російському міжрегіональному економічному форумі, який проходить сьогодні в місті Геленджик Краснодарського краю Росії.

«Я вважаю, що необхідно розширити формат взаємодії регіонів за рахунок більш активної участі в ньому не лише прикордонних регіонів України і Росії, а й інших регіонів, що досягли високого рівня економічного співробітництва і взаємодії», - сказав глава Української держави.

Як хороший приклад такої співпраці він назвав зустріч, яка пройшла 26-28 вересня у Єкатеринбурзі, де відбувся форум представників органів влади і бізнесу українських і російських регіонів.

«Досвід європейських країн також підтверджує, що це є дуже перспективним - взаємодія у рамках єврорегіонів. Це звична практика, яка дає позитивні плоди», - також відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як резюмував глава держави, для активізації українсько-російської регіональної співпраці керівники держав мають політичну волю, яку необхідно наповнювати практичним значенням.