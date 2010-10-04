Президент ПАРЄ очікує на роз’яснення конституційних змін від України
Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мевлут ЧАВУШОГЛУ очікує на роз’яснення конституційних змін від України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЧАВУШОГЛУ заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі.
“Міністр закордонних справ України мав намір приїхати і поінформувати Асамблею, але не зміг”, - сказав він, зазначивши, що сподівається почути відповідні роз’яснення в майбутньому.
При цьому, М.ЧАВУШОГЛУ додав, що подальший розвиток подій залежатиме від того, як діятиме українська влада в нових умовах.
Він також нагадав, що Рада Європи неодноразово рекомендувала Україні продовжити конституційні зміни і висловив думку, що рішення Конституційного Суду від 1 жовтня могло бути результатом цих рекомендацій.
Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Конституційний Суд України скасував зміни, внесені до Конституції в 2004 році і відновив дію Конституції 1996 року.