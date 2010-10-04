ГОЛОВНЕ за 4 жовтня

Основні події сьогоднішнього дня



Політика



Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ впродовж цього тижня приведе склад Кабінету міністрів України у відповідність до Конституції 1996 року, дію якої поновив Конституційний Суд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

«Оскільки у нас зараз не співпадає трошки число (віце-прем`єр-міністрів – УНІАН) – це є компетенцією виключно Президента України. Я впевнений, що Президент України протягом цього тижня виконає рішення Суду, і склад Кабінету міністрів буде приведений у відповідність до Конституції України», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він зазначив, що схвалений урядом проект закону про Кабінет міністрів враховує кількісний склад уряду, встановлений Основним Законом. «Навіть немає потреби чекати набрання чинності закону, оскільки відповідно до ст.8 Конституції України, норми Основного Закону є нормами прямої дії, і відповідно до цих норм всі органи державної влади мають право і обов`язок керуватися ними», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

На уточнююче запитання журналістів щодо того, чи відомо йому про те, кого з нинішніх віце-прем`єр-міністрів буде звільнено, О.ЛАВРИНОВИЧ сказав: «Я думаю, що це відомо тільки Президенту. Мені, принаймні, це не відомо».

Як повідомляв УНІАН, нині у Кабінеті міністрів один перший віце-прем`єр-міністр – Андрій КЛЮЄВ – і п’ятеро віце-прем’єрів: Борис КОЛЕСНІКОВ (з питань Євро-2012), Володимир СІВКОВИЧ (з силових питань), Віктор СЛАУТА (з питань АПК), Сергій ТІГІПКО (з питань економіки), Віктор ТИХОНОВ (з питань регіональної політики).

Міжнародні відносини



Президенти України і Російської Федерації Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про початок практичної реалізації проекту з будівництва моста «Керч-Кавказ» через Керченську протоку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глави держав заявили на спільній прес-конференції, що відбулася сьогодні за підсумками проведення першого Українсько-російського міжрегіонального економічного форуму в місті Геленджик Краснодарського краю РФ.

«Він (проект з будівництва моста через Керченську протоку – УНІАН) вже запущений у реальному часі. Визначені терміни дослідницьких робіт. Те, що цей проект потрібний, і те, що він піде, в цьому немає ніяких сумнівів», - висловив упевненість Президент України.

У свою чергу, Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що будівництво цього моста є великим і технологічно складним проектом.

«Ми домовилися створити спеціальну робочу групу, котра оцінить, що треба робити і підготує технічне завдання», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він також повідомив, що лише одні проектувальні роботи займуть не менше року.

«Ну, а потім швидко працюватимемо», - підкреслив Президент РФ і висловив припущення, що найбільш прийнятним терміном будівництва цього моста буде 2014 рік – до початку проведення Олімпіади в Сочі.

Фінанси



Національний банк України з сьогоднішнього дня підвищив ставки рефінансування за кредитами овернайт на 0,75%.

Про це повідомляє сайт Нацбанку.

За забезпеченими державними облігаціями кредитів НБУ підвищив ставку з 8,75% до 9,5% річних, за бланковими - з 10,75% до 11,5% річних.

До сьогоднішнього дня НБУ у 2010 році дещо змінював рівень ставок рефінансування виключно у бік їх зниження. Останній раз регулювальник змінював ставки в серпні - ставка за кредитами із забезпеченням державними облігаціями була понижена з 9,5% до 8,75%, а за бланковими кредитами - з 11,5% до 10,75% річних.

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Нерезиденти за період з 1 вересня по 1 жовтня цього року збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 90% або на 3,847 млрд грн. - до 8,118 млрд грн. Про це повідомляє сайт Національного банку України (НБУ).

При цьому, об'єм урядових паперів у портфелях вітчизняних банків виріс на 21,5% - до 43,282 млрд грн., а портфель ОВДП у Нацбанку скоротився на 5,7% - до 64,208 млрд грн.

За даними НБУ, загальний об'єм ОВДП в обороті за попередній місяць збільшився на 0,5% і на 1 жовтня 2010 року склав 128,544 млрд грн.

Валютний ринок



Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9365/7,9445, на 12:00 звузився спред - 7,9395/7,9435. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9380/7,9445 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2601/0,2604, на 12:00 ціни знизилися до 0,2597/0,2600. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2600/0,2603.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,5151 (-0,0299).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3670/1,3805.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8965/10,9105, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,8675/10,8755. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися до 10,8820/10,8935.

Банки

Commerzbank збільшив свою частку у капіталі банку «Форум» (Київ) з 89,3% до 94,52%.

Про це йдеться у повідомленні українського банку, переданому УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, банк «Форум» у вересні 2010 року завершив додаткову емісію акцій номінальною вартістю 10 грн. на загальну суму 2,175 млрд. грн. Рішення про збільшення статутного капіталу банку було ухвалене акціонерами 4 березня 2010 р.

30 вересня голова правління банку «Форум» Ярослав КОЛЕСНИК заявив, що 14 жовтня п.р. акціонери планують розглянути питання про подальше збільшення статутного капіталу на 1,5-2 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (м. Київ) створено у 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2010 року становили 17,105 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 15,311 млрд. грн., зобов`язання - 16,721 млрд. грн., власний капітал - 383,518 млн. грн.

Банк «Форум» за підсумками першого півріччя 2010 р. одержав збиток у розмірі 1,478 млрд. грн.

Статутний капітал банку на початок жовтня 2010 року становив 4,435 млрд. грн.

На сьогодні німецький Commerzbank володіє 94,52% акцій банку «Форум».

Агро



Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні не прийняв рішення з питання про квотування експорту зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр економіки Василь ЦУШКО.

Він підкреслив, що питання вимагає доопрацювання і можливо буде винесене на розгляд на наступне засідання Кабміну.

"Питання необхідно допрацювати і, можливо, ми винесемо його на наступне засідання", - сказав В. ЦУШКО.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що уряд наступного тижня має намір прийняти остаточне рішення про необхідність застосування обмежувальних заходів з експорту зерна. Він підкреслив, що до кінця цього тижня будуть остаточно уточнені об'єми зерна, які має в розпорядженні Україна.

Мінагрополітики України понизило прогноз експорту зерна з України в 2010-2011 маркетинговому році на 8% - до 12,7 млн. тонн. За останніми прогнозами Мінагрополітики, урожай зерна в Україні у поточному році складе 38,6 млн. тонн.

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З 4 жовтня ц.р. набув чинності Порядок контролю за дотриманням ліцензійних умов здійснення господарської діяльності щодо проведення робіт по землеустрою, землеоцінних робіт, затверджений наказом Державного комітету України із земельних ресурсів.

Про це повідомляється на сайті Держкомзему.

Згідно з документом, контроль за дотриманням суб`єктами господарювання ліцензійних умов стосовно проведенню робіт із землеустрою, землеоцінних робіт проводить Держкомзем як орган ліцензування шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

Планові перевірки проводяться згідно з річними планами проведення перевірок, які затверджуються наказом Держкомзему. Держкомзем проводить перевірку за умови письмового повідомлення суб`єкта господарювання про проведення перевірки не пізніше, ніж за 10 днів до дня проведення. При цьому суб`єкт господарювання має право не допускати посадовців, які увійшли до складу комісії з перевірки ліцензіату, до здійснення планової перевірки у разі неотримання повідомлення про її проведення.

При цьому позаплановими перевірками з`ясовуються тільки ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цих перевірок, з обов`язковою вказівкою цих питань у посвідченні на проведення перевірки. Термін здійснення позапланової перевірки не може перевищувати 10 робочих днів, а стосовно суб`єктів малого підприємництва – 2 робочих дні. Продовження терміну здійснення позапланової перевірки не допускається.

У разі виявлення порушень ліцензійних умов Держкомзем не пізніше, ніж за п`ять робочих днів з дати складання акту перевірки видає розпорядження в двох примірниках про усунення порушень ліцензійних умов або приймає рішення про анулювання ліцензії.

Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов складається за підсумками позапланової перевірки і є підставою для анулювання ліцензії.

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Кабінет міністрів України виділив додатково 60 млн. грн. для виплати дотацій на сівбу цукрових буряків з розрахунку 500 грн. на гектар.

Про це УНІАН повідомив департамент інформації і масових комунікацій Секретаріату КМУ з посиланням на міністра аграрної політики Миколу ПРИСЯЖНЮКА.

За словами міністра, виробництво цукру є стратегічним напрямком для України. «Наш нинішній потенціал – близько 5 млн. тонн цукру. Сьогодні, враховуючи динаміку збільшення обсягів посівів цього року, завдання уряду - не допустити їх зменшення. А щоб не зменшити обсяги посівів, нам необхідно не розчарувати виробників цукрових буряків і цукру», - зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.

Він повідомив, що сьогодні уряд на своєму засіданні прийняв постанову про виділення додаткових коштів в обсязі 60 млн. грн. на підтримку виробництва цукрових буряків: «Тобто, буде видана найближчим часом компенсація на 1 га посіву цукрових буряків в обсязі 500 грн., щоб можна було підготувати землі і забезпечити сівбу цукрових буряків наступного року», - зазначив М.ПРИСЯЖНЮК і нагадав, що на початку літа уряд виділив 170 млн. грн. на надання державної підтримки виробництва продукції рослинництва у вигляді дотацій на посів цукрових буряків і льону-довгунця з розрахунку 1 тис. грн. на га посіву.

Крім того, за словами міністра, уряд затвердив порядок використання вказаних коштів.

Євро-2012



УЕФА офіційно затвердив Київ місцем проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який пройде в Україні і Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив президент УЕФА Мішель ПЛАТІНІ за підсумками проведення засідання виконкому УЕФА, яке відбулося у столиці Білорусі.

Зокрема М.ПЛАТІНІ відзначив, що сьогодні на засіданні виконкому було офіційно затверджено, що перший матч фінальної частини Євро-2012 пройде у Варшаві, а фінальна гра відбудеться у Києві.

Президент УЕФА відзначив, що виконком ухвалив рішення про паритетний розподіл проведення матчів плей-оф фінальної частини Євро. Зокрема, перший і другий чвертьфінальні матчі Євро-2012 відбудуться у польських Варшаві і Ґданьську, а третій і четвертий матчі цієї стадії – в українських Донецьку і Києві. Також, за словами президент УЕФА, відповідно до того самого паритетного принципу, перший півфінал Євро-2012 пройде у Донецьку, а другий півфінальний матч відбудеться у Варшаві.

Погода



Синоптики прогнозують вночі 5 жовтня заморозки, вдень – до 12° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у вівторок у південній буде частині хмарно, місцями невеликий, в Криму помірний дощ. Вітер східний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 2-7° тепла, в Криму - до 10°, вдень - 10-15°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-4° тепла, заморозки на поверхні грунту - 0-5°, місцями в повітрі - 0-2°; вдень - 7-12° тепла; в Карпатах вночі - 0-5° морозу, вдень - 2-7° тепла.

У Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 1-4° тепла, заморозки на поверхні грунту - 0-5°, місцями в повітрі - 0-2°; температура вдень - 7-12° тепла.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-2°; вдень близько 10° тепла.

(УНІАН)

