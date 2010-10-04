Курс НБУ на 5 жовтня

19:52, 04 жовтня 2010
Різне
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Офіційний курс НБУ на 5.10.10100 USD США – 790.9900 (4 жовтня – 790.9900)100 EUR – 1084.0518 (4 жовтня – 1085.7129)10 RUR – 2.5938 (4 жовтня – 2.5926)Облікові курси банківських металів на 5.10.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-104094.28 (4 жовтня-103856.99)961 XAG 10 Срібло-1742.55 (4 жовтня-1736.22)962 XPT 10 Платина-131937.13 (4 жовтня-132016.23)964 XPD 10 Паладій-44770.03 (4 жовтня-45086.43)

Офіційний курс НБУ на 5.10.10

100 USD США – 790.9900 (4 жовтня – 790.9900)

100 EUR – 1084.0518 (4 жовтня – 1085.7129)

10 RUR – 2.5938 (4 жовтня – 2.5926)

Облікові курси банківських металів на 5.10.10 за 10 тройських унцій (грн.)

959 XAU 10 Золото-104094.28 (4 жовтня-103856.99)

961 XAG 10 Срібло-1742.55 (4 жовтня-1736.22)

962 XPT 10 Платина-131937.13 (4 жовтня-132016.23)

964 XPD 10 Паладій-44770.03 (4 жовтня-45086.43)

 

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