Курс НБУ на 5 жовтня

Офіційний курс НБУ на 5.10.10100 USD США – 790.9900 (4 жовтня – 790.9900)100 EUR – 1084.0518 (4 жовтня – 1085.7129)10 RUR – 2.5938 (4 жовтня – 2.5926)Облікові курси банківських металів на 5.10.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-104094.28 (4 жовтня-103856.99)961 XAG 10 Срібло-1742.55 (4 жовтня-1736.22)962 XPT 10 Платина-131937.13 (4 жовтня-132016.23)964 XPD 10 Паладій-44770.03 (4 жовтня-45086.43)

Офіційний курс НБУ на 5.10.10 100 USD США – 790.9900 (4 жовтня – 790.9900) 100 EUR – 1084.0518 (4 жовтня – 1085.7129) 10 RUR – 2.5938 (4 жовтня – 2.5926) Облікові курси банківських металів на 5.10.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-104094.28 (4 жовтня-103856.99) 961 XAG 10 Срібло-1742.55 (4 жовтня-1736.22) 962 XPT 10 Платина-131937.13 (4 жовтня-132016.23) 964 XPD 10 Паладій-44770.03 (4 жовтня-45086.43)

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