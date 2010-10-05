Анонс на 5 жовтня

* Прес-конференція на тему: "Ріст цін на основні види продуктів харчування: тенденції, помилки державного регулювання або зловживання підприємств торгівлі"?. Учасники: Ігор Баленко, президент Української торгової асоціації; Леонід Козаченко, президент ВОО "Українська аграрна конфедерація"; Геннадій Новіков, голова Аграрного союзу України; Вадим Чагаровський, голова Ради директорів "Союзу молочних підприємств України".

* 5-7 жовтня 2010 року в "Українському домі" проходитиме V Міжнародна Туристична виставка "Український туристичний форум 2010 осінь (УТФ)". Організатори - Асоціація лідерів турбізнесу України і НП "Національний туристичний офіс".

* Прес-конференція на тему: "Перспективи україно-російських відносин. Підсумки форуму в Геленджику". Учасники: директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій Толстов і експерт-міжнародник Олександр Палій.

* Прес-конференція на тему: "Підсумки літнього туристичного сезону". Учасники: голова Державної служби туризму і курортів України Анатолій Пахля і почесний секретар Всеукраїнської асоціації туристичних операторів Олег Пітерський.

* Відбудеться церемонія офіційного відкриття 6 Міжнародного салону вантажних і комерційних автомобілів ТIR`2010. Київське Вантажне Мотор Шоу 2010 року отримало офіційний статус і внесено у світовий календар всесвітньої організації автовиробників OICA. На церемонію відкриття запрошені керівники Міністерства транспорту і зв`язку України, Міністерства промислової політики України, асоціації "Укравтопром" - організатора автосалону. Прес-конференції учасників автосалону проходитимуть за участю вищого керівництва компаній. Паралельно з автосалоном працюватимуть виставки "Транспорт Логістика`2010", "ІнтерСклад`2010", "АвтоТехСервіс`2010".

* Відбудеться українсько-російський круглий стіл на тему: "Хто вирішить проблеми газової галузі України?" Організатор - Центр соціальних і політичних комунікацій. Запрошені: М. Погребинський, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології, О. Дубина, голова НАК "Нафтогаз України" в 2007-2010 рр., В. Стоякін, директор Центру політичного маркетингу, В. Горбулін, директор Інституту проблем національної безпеки при РНБОУ, С. Єрмилов, директор Інституту проблем екології і енергозбереження, В. Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", російські експерти : Л.Григорьєв, президент фонду "Інститут енергетики і фінансів", К.Симонов, голова Фонду національної енергетичної безпеки, Т. Митрова, керівник Центру вивчення світових енергетичних ринків та інші.

* Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів за участю першого заступника міністра економіки України Анатолія Максюти. Питання можна поставити за телефоном: 254-05-65. О 13-40 А.Максюта проведе брифінг для представників ЗМІ.

***

Повний варіант випуску "Уніан-анонс" поширюється за підпискою. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98