Янукович до кінця тижня чекає від Азарова пропозицій щодо Кабміну

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ до кінця тижня чекає від прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА пропозицій щодо вдосконалення структури Кабінету міністрів відповідно до вимог діючої Конституції України.

Як повідомили УНІАН прес-службі Президента України, про це йшла мова сьогодні під час зустрічі В. ЯНУКОВИЧА з М.АЗАРОВИМ.

Президент України підкреслив, що до кінця тижня чекає від прем`єра пропозицій з вдосконалення структури Кабміну відповідно до вимог діючої Конституції.

Глава держави особливо наголосив, що ці пропозиції мають бути підготовлені також з урахуванням майбутньої адміністративної реформи і скорочення посад заступників.

Президент сказав, що функції місцевої виконавчої влади мінятимуться ще і у зв`язку зі значним скороченням дозвільної системи, яка нині породжує не лише занадто роздутий апарат чиновників, але і корупцію.

"Треба звільнити бізнес від зайвого тиску, і це піде тільки на користь державі. Боротьба з корупцією означає, у першу чергу, прибрати руки чиновника від видачі різних дозволів. Ми з вами добре знаємо, що це заважає розвитку країни", - зазначив В. ЯНУКОВИЧ.

"Я хотів би, щоб ви попрацювали з обласними державними адміністраціями і удосконалили вертикаль влади. Щоб ця вертикаль відповідала розвитку структури виконавчої влади в цілому" - також сказав глава держави.

Окрім цього, Президент наголосив, що функції Кабміну мінятимуться, але при цьому вони не повинні ослаблятися.

Президент звернув окрему увагу на соціальну складову у вирішенні питання вдосконалення вертикалі влади. "Ми вивільнятимемо при скороченні відповідні гроші. Ці гроші треба буде направляти тільки на соціальні фонди", - сказав Президент України. Зао словами В. ЯНУКОВИЧА, йдеться, зокрема, про гарантії своєчасної виплати заробітної плати, збереження запланованої тенденції до підвищення зарплат і пенсій.

Кабмін і Рада співпрацюють

Зі свого боку прем`єр-міністр сказав: "Мета уряду - це виконання Програми дій Президента". М. АЗАРОВ підкреслив, що головне в діяльності Кабміну - поліпшити ефективність роботи на благо людей.

"Ми виконаємо це завдання. У п`ятницю подамо на розгляд Президентові наші пропозиції щодо тих змін, які необхідно реалізувати в контексті нових реалій", - запевнив В. ЯНУКОВИЧА прем`єр-міністр.

Під час зустрічі Президент також привітав керівника уряду з підписанням 4 жовтня угоди про створення більшості у Верховній Раді. "Це фактично підтверджує, що уряд і далі продовжуватиме плідно співпрацювати з парламентом" - сказав глава держави і пообіцяв і надалі підтримувати цей процес.

В. ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що ефективна співпраця Кабміну і Верховної Ради украй потрібна для своєчасного прийняття законів і скерування політики уряду на вирішення питань, намічених програмою його діяльності. "Це дуже важливо. Підтримка з мого боку цього процесу буде завжди. Ви можете на це розраховувати", - переконував В. ЯНУКОВИЧ.

Законопроект

Уряд вніс до Верховної Ради проект закону України "Про Кабінет міністрів України".

Текст законопроекту розміщено на офіційному сайті парламенту.

Як зазначено в пояснювальній записці, основою для підготовки цього проекту закону є зміна положень Конституції України, якими визначаються повноваження і порядок діяльності Кабінету міністрів України, у результаті рішення Конституційного Суду України про відміну політичної реформи 2004 року.

Згідно із законопроектом, Кабінет міністрів є найвищим органом в системі органів виконавчої влади, який здійснює виконавчу владу безпосередньо і через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим і місцеві державні адміністрації, направляє і координує роботу цих органів. Кабінет міністрів відповідальний перед Президентом України і підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України.

До основних завдань Кабміну, згідно з документом, належать забезпечення державного суверенітету і економічної самостійності України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України. Крім того, на уряд покладається забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у тому числі амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики в сферах праці і зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров`я, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування.

Згідно із законопроектом, до складу Кабінету міністрів України входять прем`єр-міністр України, перший віце-прем`єр-міністр України три віце-прем`єр-міністри і міністри України. Посадовий склад (кількість і перелік посад) новосформованного Кабінету міністрів визначає Президент України за поданням прем`єр-міністра одночасно з призначенням персонального складу Кабінету міністрів.

Посади членів Кабінету міністрів належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство і законодавство про державну службу.

Прем`єр-міністр призначається на посаду Президентом України за згодою більш ніж половини від конституційного складу Верховної Ради.

Президент України після ухвалення рішення про відставку Кабінету міністрів або про припинення повноважень прем`єр-міністра вносить до Верховної Ради письмове подання про дачу згоди на призначення на посаду прем`єр-міністра України.