Фесенко відзначає серйозні розбіжності в Кабміні

У Кабінеті міністрів України є серйозні розбіжності. Таку думку висловив керівник Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО, коментуючи публічну активність віце-прем`єр-міністра України Бориса КОЛЕСНІКОВА відносно питань, що стосуються Податкового Кодексу.

У коментарі УНІАН В.ФЕСЕНКО сказав: «Сьогодні в уряді існує реальна відмінність в інтересах і підходах між Миколою АЗАРОВИМ з одного боку і Б.КОЛЕСНІКОВИМ з іншого. Наприкінці серпня Б.КОЛЕСНІКОВ забрав собі підготовку Податкового кодексу. Забрав тому, що у нього є конфлікт з М.АЗАРОВИМ. Б.КОЛЕСНІКОВ прагне задовольнити свої іміджеві та кар`єрні інтереси, попіаритись на цій темі».

На думку керівника Інституту Горшеніна, прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ прагне розв’язати проблему збирання податків. Водночас, вважає В.ФЕСЕНКО, дії Б.КОЛЕСНІКОВА не в останню чергу пов`язані з тим, що загострилася боротьба за пост прем`єр-міністра.

«Причому Б.КОЛЕСНІКОВ бореться за цей пост як з М.АЗАРОВИМ, так і з Сергієм ЛЬОВОЧКІНИМ. Податковий кодекс для нього - один із майданчиків цієї боротьби», - вважає В.ФЕСЕНКО.