Держслужба туризму і курортів відзначає, що відпочиваючих в Україні стало більше

Глава Державної служби туризму і курортів Анатолій ПАХЛЯ відзначає збільшення кількості відпочиваючих в Україні в січні-вересні 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Як відзначив А.ПАХЛЯ, за оперативними даними, в січні-вересні 2010 року туристичні компанії надали свої послуги майже 916 тис. відпочиваючих, що на 14% більше, ніж за 9 місяців минулого року. Зокрема, середній показник заповнюваності кримських санаторіїв і пансіонатів склав 64,5%. Всього в Криму станом на 5 жовтня відпочило майже 5,3 млн. чоловік, що на 6,5% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

У Чернівецькій області в січні-червні ц.р. туроператори надали свої послуги 15,682 тис. чоловік (на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року), в Івано-Франківській – 666 тис. чоловік (на 20% більше), в Львівській – більше 70 тис. туристів (на 15% більше).

Однією з особливостей літнього туристичного сезону 2010 року А.ПАХЛЯ назвав те, що ціни істотно не змінилися.

У літній туристичний сезон-2010 заповненість пансіонатів і санаторіїв складала від 50 до 80%. У Криму даний показник досягав 82%, в Карпатах – 70%, в областях – 40-50%.

У першому півріччі 2010 року туристичні підприємства надали послуги 1,6 млн. туристам.

«Кількість екскурсантів, обслужених суб`єктами туристичної діяльності, протягом першого півріччя поточного року склало 1,1 млн. чоловік, що на 32% більше, в порівнянні з першим півріччям 2009 року», – сказав А.ПАХЛЯ.

У першому півріччі 2010 року суб`єкти туристичної діяльності надали послуги на суму 3,4 млрд. грн., що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Туристичні підприємства за 6 місяців ц.р. перерахували до бюджету 100,5 млн. грн., що на 17% більше, ніж за перше півріччя минулого року.

У січні-червні поточного року туроператори Києва надали послуги 840,17 тис. туристів, що на 33% більше, ніж за 6 місяців 2009 року, екскурсійні послуги надані 26,7 тис. чоловік (на 6% менше).