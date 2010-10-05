Третина українців вважає, що політреформу скасували задля збагачення політиків - опитування

Третина українців вважає, що політичну реформу скасували з метою збагачення політиків та їх оточення.

Про це свідчать передані УНІАН результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна на початку жовтня поточного року.

Згідно з опитуванням, більшість українців (79,2%) знає про те, що Конституційний Суд скасував політичну реформу 2004 року. Не знає про це кожний п`ятий опитаний (20,8%).

Близько третини громадян України (35,6%) вважають, що політичну реформу скасували з метою збагачення політиків та їх оточення. Кожний п`ятий респондент (21,0%) вважає, що це було зроблено для того, щоб видалити юридичні суперечності, а 13,7% висловили думку, що політреформа 2004 року була скасована заради проведення соціально-економічних реформ. При цьому більш як чверті опитаних (29,7%) важко відповісти на дане запитання.

Більш як половина українців (51,8%) вважає, що скасування політичної реформи 2004 року ніяк не змінить їх життя - все залишиться таким, яким було раніше. При цьому майже чверть опитаних (23,1%) побоюються, що це погіршить їх життя, і лише кожний десятий громадянин України (10,3%) сподівається на те, що скасування політреформи поліпшить його життя. Важко відповісти на дане запитання – 14,8% респондентів.

Близько третини громадян України (34,7%) негативно ставляться до скасування політичної реформи 2004 року і майже стільки ж опитаних (32,2%) ставляться до даного факту байдуже. При цьому кожний п`ятий українець (20,3%) оцінює скасування політреформи позитивно, а 12,8% респондентів важко відповісти на дане запитання.

***Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему: «Скасування політичної реформи 2004 року» з 3 по 4 жовтня 2010 року. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1 тис. респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.