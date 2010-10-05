Рішення КС покладає більше відповідальності на Януковича - депутат Європарламенту

Депутат Європарламенту, голова делегації зі співпраці з Україною Павел КОВАЛЬ вважає, що рішення Конституційного Суду покладає більше відповідальності на Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Таку думку він висловив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Ми не можемо приховати, що рішення Суду означає на практиці посилення Партії регіонів та В.ЯНУКОВИЧА персонально. Партія регіонів стала найбільшим центром влади в Україні. І це, зокрема, робить Президента навіть ще більш відповідальним за ситуацію в країні”, - сказав депутат.

Коментуючи рішення Конституційного Суду України, депутат також зазначив, що компроміс, досягнути в 2004 році, не був схвалений належним чином з точки зору законодавства.

“Це питання ставилося під сумнів в різні часи різними політичними партіями в Україні”, - сказав П.КОВАЛЬ.

При цьому він додав, що, незважаючи на це, уряди В.ЯНУКОВИЧА та Юлії ТИМОШЕНКО керували країною в часи президентства Віктора ЮЩЕНКА досить добре.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Конституційний Суд України скасував зміни, внесені до Конституції в 2004 році, і відновив дію Конституції 1996 року.