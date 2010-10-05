Янукович: Виклики сьогодення спонукають нас до подальших змін Конституції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наполягає на необхідності внесення змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму виступі на Всеукраїнських зборах юристів, які відбулися сьогодні в Києві.

Він вкотре позитивно оцінив рішення Конституційного Суду, яким відновлено дію Основного Закону від 1996 року, та наголосив на нагальній, обов`язковій вимозі й необхідності виконати це рішення.

«Виклики сьогодення спонукають нас до подальших редакційних змін Конституції, щоб вона стала тим маяком, що освітлює шлях до нашої мети: інтеграції України до європейського співтовариства», - підкреслив, зокрема, Президент.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що вже неодноразово заявляв про необхідність «реформування Конституції».

«Зараз настав час розпочати цей процес», - заявив він.

За словами Президента, він розглядає рішення КС як «каталізатор, що допоможе залучити суспільство до широкого діалогу щодо включення найкращих норм до нашої Конституції».

«Ця робота – наш обов`язок і зобов`язання перед українським народом. Ми не створюємо цей документ під тиском поточної політичної кон’юнктури чи на догоду будь-якій політичній силі», - також зазначив глава держави.

За словами В.ЯНУКОВИЧ, «результатом конституційної реформи має стати документ, підвладний часу, що захищатиме права усіх українців і забезпечить механізм перетворення нашої держави на по-справжньому демократичне суспільство у західному сенсі цього слова».

«Основний Закон має забезпечити ефективну систему державного управління, що унеможливить повернення безладу та нестабільності останніх п`яти років», - також висловив переконання Президент України.

При цьому він зазначив, що конституційний процес не може бути заполітизованим, а навпаки - має об`єднати усі верстви українського суспільства.

При цьому Президент висловив думку, що до процесу внесення змін до Конституції слід залучити й західних експертів.

«Цей процес має бути публічним і відкритим, щоб весь український народ розумів, які зміни ми пропонуємо внести до кінцевого документа», - резюмував глава держави.